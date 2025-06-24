Платформа Selzy.kz предлагает простой и мощный инструмент для создания email рассылок, подходящий как для малого, так и для крупного бизнеса. Сервис позволяет быстро запускать персонализированные кампании, автоматизировать общение с клиентами и повышать продажи без лишних затрат времени.



Среди ключевых функций — удобный drag-and-drop редактор писем, готовые шаблоны, A/B-тестирование и подробная аналитика. Selzy обеспечивает высокую доставляемость писем и поддержку на русском языке, что делает его особенно удобным для пользователей из Казахстана. Сервис соответствует высоким стандартам защиты персональных данных.



Платформа подходит для e-commerce, образовательных проектов, сферы услуг и любого бизнеса, который хочет наладить прямое общение с клиентами. Установите контакт с подписчиками, используя тексты и уникальные визуалы от ИИ, без знания HTML и дизайна



Узнайте, как может быть запущена email рассылка, и начните работу с Selzy уже сегодня.