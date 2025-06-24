На республиканском форуме имамов приняли документ, в котором говорится как должно проходить погребение, поминальная молитва и поминальные обеды.

Что должно быть на поминальном обеде у мусульман, рассказал имам

Главный имам городской мечети имени Тажиден Батырулы Руслан Султанов рассказал «МГ», как должны проходить поминальные обеды.

14 мая в Астане прошёл большой республиканский форум всех имамов. Там приняли документ «Не допускать расточительности при проведении поминальных обедов». В нем говорится о том, как должно проходить погребение, поминальная молитва и поминальные обеды.

Согласно документу, меню поминальных обедов должно быть скромным. Чтобы еда на дастархане была халяль или дозволенной, рекомендуется ограничиться этим списком блюд:

Хлебная продукция (бауырсаки, шелпеки);

Чай, вода;

Горячее блюдо (мясо либо рис);

Сливочное масло;

Просо, толокно;

Сахар, конфеты.

— Поминальный обед затрагивает всех нас, мы должны задуматься об этом. В Коране сказано: пейте, кушайте, но не делайте расточительства. Аллах не любит расточительства. Мы начинаем подражать друг другу, начинается соперничество. Когда у людей есть возможность, они накрывают этот стол. У кого нет возможности, они также накрывают его. Берут деньги в долг, оформляют кредиты, а кто будет рассчитываться, когда у семьи впереди семь дней? — говорит Руслан Султанов.

По словам имама, многие боятся, что их осудят за то, что они не накрыли стол. А люди не должны думать об этом.

Кстати, в некоторых областях Казахстана уже начали принимать меры, чтобы сократить количество пышных поминальных обедов.

— По всем ресторанам есть одно поминальное меню и его никто не вправе поменять. Я призываю к этому наших горожан, взяться за это, сплотиться, сделать выводы и принять решение. Пусть каждый начнёт с себя. Это будет большая помощь для тех, кто испытал утрату близкого человека, — говорит Руслан Султанов.



