История Карлага под названием «Перемирие» (La Tregua) выйдет в кинотеатрах и на стриминге.

Проект для Netflix от автора «Бумажного дома» и казахстанских продюсеров представят на Comic Con Astana

На Comic Con Astana 2025 состоится презентация международного проекта «Перемирие» (La Tregua) — первой копродукции Казахстана и Испании для мирового проката и глобального стримингового сервиса Netflix.

Фильм, посвящённый трагическим страницам истории Карлага, создаёт режиссер Мигель Анхель Вивас. В его портфолио – эпизоды культового сериала «Бумажный дом» (La Casa de Papel), постапокалиптический триллер Extinction («Вымирание») с участием Мэттью Фокса, а также хоррор Inside («Внутри»).

Действие фильма происходит в Казахстане в 1937-1945 годы в Карлаге, где содержались заключенные со всего мира. В центре истории — два испанца, оказавшихся по разные стороны гражданской войны, и казахский интеллигент, стремящийся сохранить человечность в нечеловеческих условиях. Фильм поднимает темы исторической памяти, личного выбора и силы духа. Через судьбы героев «Перемирие» рассказывает о том, как солидарность, сострадание и культура приняли миллионы людей, сделав Казахстан их второй родиной.

Фильм находится на финальной стадии постпродакшна. Идет подготовительный этап для работы над дубляжом на русский и казахский языки. Премьера запланирована на конец осени — зиму 2025 года, а в сентябре фильм будет представлен вне конкурса на кинофестивале в Сан-Себастьяне (Festival Internacional de Cine de San Sebastián).

В фильме снялись Мигель Эрран («Бумажный дом») и Арон Пипер («Élite») — актёры, которые получили мировую известность благодаря оригинальным проектам Netflix. Из казахстанских актеров в фильме сыграли Дина Тасбулатова, Сергей Уфимцев, Алтынай Ногербек, Фараби Аккозов.

Вместе с режиссёром в конвенте примет участие исполнительный продюсер «Перемирия» Эмилио А. Пина, на счету которого более 20 проектов, включая сериалы «Пропавшие без вести», «Инцидент» и др. Также Пина является организатором пяти церемоний «Гойя» – национальной кинопремии Испании.

К делегации также присоединится Генеральный продюсер UMAIFILM, Ерлан Халижанович Бекхожин — экс-Председатель Правления АО «Агентство «Хабар», один из ведущих медиаменеджеров страны и сторонник развития международного сотрудничества в сфере аудиовизуального контента.

Производство фильма реализуется в рамках первого международного сотрудничества между испанской кинокомпанией Plano a Plano и казахстанской компанией Amanat Capital. Со стороны Испании за проект отвечают продюсеры Цезарь Бенитес, Эмилио Амаре и Эмилио А. Пина, обладающие богатым опытом в создании аудиовизуального контента. Генеральным продюсером фильма от казахстанской стороны выступает Аманат Конакбаев. В состав продюсерской группы также входят Даир Каракеев, Даурен Байгалиев, а также продюсеры компании UMAIFILM — Жарасхан Кульпиенов и Алия Далабаева. Координацию казахстанской команды осуществляет известный медиаменеджер, журналист и продюсер Ерлан Халижанович Бекхожин.

Comic Con Astana-2025 станет самым масштабным мероприятием за всю историю фестиваля и одним из крупнейших событий в сфере поп-культуры на пространстве СНГ. В 2025 году фестиваль продлится пять дней (с 9 по 13 июля) и впервые займет две масштабные площадки: стадион «Астана-Арена» и МЛД «Барыс-Арена».

С момента своего основания в 2019 году конвент прошёл путь от локального мероприятия до полноценной международной платформы, объединяющей представителей киноиндустрии, анимации, комиксов, видеоигр, косплея и цифрового искусства.

Хэдлайнером фестиваля в 2025 года также является Энди Серкис – британский актёр, режиссёр и новатор в области технологий захвата движения. Его вклад в развитие цифровых персонажей в кино считается революционным. Наиболее известные работы: Голлум («Властелин колец»), Цезарь («Планета обезьян»), Верховный лидер Сноук («Звёздные войны»), Альфред Пенниуорт («Бэтмен», 2022), Кинг-Конг (ремейк Питера Джексона), Улисс Кло (киновселенная Marvel), Кино Лой («Андор»). Также Серкис является режиссером фильмов «Веном 2», «Маугли», грядущего проекта «Властелин колец: Охота на Голлума».

В разные годы хэдлайнерами Comic Con Astana выступали признанные звёзды мировой индустрии, среди них – Мадс Миккельсен, Пилу Асбек, Майкл Рукер, Шон Ганн, Перси Хайнс Уайт и другие.



