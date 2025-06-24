По данным «24KZ», Иран выпустил не менее десяти ракет по американским военным объектам в Катаре и Ираке. Также зафиксирован удар по объекту в Сирии.

По информации иранских Вооружённых сил, атака стала ответом на авиаудары США по территории Ирана. По данным МИД Катара, жертв и пострадавших нет, большинство ракет были перехвачены системами ПВО.

По американской базе в Катаре попала одна ракета. Власти США сообщили, что персонал был эвакуирован с объекта заранее. Пентагон ранее перевёл базы в Ираке, Кувейте, Бахрейне и Сирии в состояние повышенной боевой готовности.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам Ирана — Фордо, Натанз и Исфахан. Использовались противобункерные бомбы и ракеты «Томагавк».