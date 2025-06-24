В Актобе продолжается рассмотрение дела об убийстве супругов-пенсионеров, которое произошло в январе 2025 года.

На скамье подсудимых 38-летний уроженец Мангистауской области — Сарсенбек. Он обвиняется по трем статьям УК РК: «Убийство двух или более лиц», «Незаконное лишение человека свободы с применением насилия» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Жертвами преступления стали пожилые супруги-пенсионеры, которым он нанес множественные ранения ножом и топором (они скончались в погребе собственной летней кухни), а также их дочь — «невеста» нападавшего. Ее мужчина тоже изранил, связал и несколько часов удерживал, пока полицейские не взяли помещение штурмом и не освободили ее.

В обвинительном заключении говорится, что молодая женщина, дочь хозяйки дома, познакомилась с подсудимым в соцсети. Они стали жить вместе, но вскоре поссорились и дело дошло до рукоприкладства. Несмотря на это, мужчина настаивал заключить брак. Женщина не соглашалась. Это ли стало причиной или что-то другое, но 13 января, он, сложив в рюкзак отвертку, нож и скотч, заявился в дом к матери женщины. Дело закончилось двойным убийством.

23 июня в суде давал показания 17-летний внук хозяев дома, который и обнаружил злоумышленника, придя вечером домой. Говорить школьнику было сложно, его голос дрожал, когда он вспоминал бабушку с дедушкой и события, предшествовавшие тому злополучному дню. Юноша учится в лицее для одаренных детей, воспитывался бабушкой, участники процесса внимательно слушали его четкую и последовательную речь.

Он рассказал, что 13 января видел бабушку с дедушкой утром, уезжая в лицей, последний раз живыми. Юноша во второй половине дня не смог дозвониться ни до матери, ни до бабушки. Ее супруг, которого он называл ата, ответил, что обеих почему-то нет дома, они куда-то ушли, пока он спал. Но телефоны и вещи их дома. Он пообещал посмотреть их на летней кухне.

На этой самой кухне уже ночью найдут искалеченные тела бабушки и дедушки ребенка. Полицию придется вызывать ему самому. Придя вечером домой с тетей и дочерью дедушки, парнишка никого не обнаружит дома, и, подождав, все трое пойдут на летнюю кухню.

— Я еле открыл ключом железную дверь, деревянную толкнул, но она не открывалась, полностью. Стоя на пороге, я попробовал включить свет, он не включался. Я подтолкнул дверь еще и увидел большую спину мужчины, который сидел на корточках и крикнул: «Ааа, там мужик сидит!». Это был подсудимый, я его знаю, он приходил к нам домой. Тети закричали, я закрыл дверь, и мы быстро побежали на улицу, сели в машину и позвонили в полицию. Полицейские приехали через 20 минут, до этого пришли родственники, но подсудимый закрылся на ключ изнутри, вторую дверь забаррикадировал так, что трое мужчин не смогли ее открыть, — рассказал свидетель.

По словам юноши, в 2016-м мать во второй раз вышла замуж, и ушла жить отдельно. С новым супругом они снимали жилье, и все, казалось, у них было неплохо. Со временем бабушка купила дочери большую квартиру. Но пять лет назад она развелась, дома у своей матери она появлялась все реже, а в 2023-м году совсем пропала. Пожилая женщина сильно из-за этого переживала. Однажды ее дочь пришла домой побитой. Потом приходила еще, поднимала шум, ругалась, а через время сын узнал от бабушки, что мать положили на лечение, потому что у нее зависимость.

— Когда взяли у нее анализы, в крови обнаружили 4 вида наркотиков. «Мы ее положили на лечение. Не переживай, мама поправится, все будет хорошо», сказала аже и я заплакал, — с дрожью в голосе рассказывал суду юноша. — Маму положили на 6 месяцев, сначала в госклинику, потом в частную. 27 июня 2024 года ее выписали, но дома она не пробыла и двух минут. Сбежала. Пока мама лежала в лечебнице, бабушка со своей сестрой убирались в ее квартире, там был наркопритон. Оттуда вынесли 25 мешков мусора, диван сгнил. Эта квартира была продана потом. Мать приходила домой к нам ночью, под утро, и так продолжалось долго, я просыпался от испуга, уходил спать с бабушкой и дедушкой. Мне было страшно. Я просил не открывать ей дверь, и чтобы она ушла. До конца жизни аже надеялась, что мать исправится, но она не исправилась. Она кидалась на нее, материлась, есть голосовые, которые она писала бабушке, ругательства, которые там есть, я не могу привести. «Ты — главный провокатор, из-за тебя я такой стала», говорила мама. Аже сильно постарела за месяц после выписки матери. Отношения у бабушки и матери были плохие. Но бабушка никогда не кричала на свою дочь, а та, наоборот. И бабушка ее боялась. Есть голосовое сообщение, где мама говорит: «Я найду таких людей, которые сделают так, что ты навсегда об этом пожалеешь. Вы 500 раз говорите, я никогда не изменюсь».

Полицейские в районе Москвы, где и произошло убийство пенсионеров, в ту злополучную ночь вели переговоры со злоумышленником три часа. В ходе спецоперации они взяли дом штурмом, освободили дочь хозяйки, вызвали скорую, но пожилых людей спасти уже было нельзя, они скончались от полученных травм.

Потерпевшие — дочери убитого пенсионера, который долгое время работал полицейским, сообщили СМИ, что будут требовать для подсудимого пожизненного наказания.

Фарида ЗАРИП