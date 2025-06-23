В преступлении подозревается бывший парень погибшей.

Трагедия произошла 22 июня в столичном ЖК Millenium Park. В доме №11/2 по улице Куанышбаева была жестоко убита молодая девушка. По предварительной информации, подозреваемым является её бывший молодой человек.

По словам соседей, девушку обнаружили в квартире с ножевыми ранениями. Перед происшествием в квартире был слышен сильный шум. После этого подозреваемый набросился с ножом на прохожих и ранил младшего брата погибшей. Подростка обнаружили на детской площадке с ножевыми ранениями.

Сообщается, что после нападения злоумышленник закрылся в квартире убитой, а позже добровольно сдался полицейским. О состоянии подростка информации пока нет.