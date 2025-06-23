Реконструкция поста должна была начаться еще первого февраля 2025 года.

Реконструкция пункта пропуска «Сырым» в ЗКО: сроки ремонта до сих пор не определены

Информация о закрытии пункта пропуска «Сырым» на ремонт появилась еще в начале этого года. Тогда говорилось, что пограничный пост закроют на 16 месяцев. Предприниматели начали бить тревогу, ведь именно через этот пункт проходит большинство товарооборота между Казахстаном и Россией.

Однако позже выяснилось, что между потенциальными подрядчиками возникли споры, и из-за судебных тяжб начало ремонта пункта пропуска отложили.

На прошлой неделе аким ЗКО Нариман Турегалиев побывал на пункте пропуска и ознакомился с нынешним состоянием поста, с условиями для пассажиров и перевозчиков, а также с планом реконструкции инфраструктуры объекта.

Так, по плану здесь планируют расширить зоны досмотра и ожидания, а также создать условия для ускоренного прохождения таможенного контроля.

– Пункт пропуска «Сырым» выполняет особую стратегическую роль в непрерывном обеспечении движения между Казахстаном и Россией. Реконструкция должна ускорить процесс прохождения границы и создать благоприятные условия для людей и транспорта, - сказал глава региона.

Отметим, что в сутки через пункт пропуска проходят более 1300 грузовых, 800 легковых авто более шести тысяч пассажиров. Нариман Турегалиев поручил пограничникам, «Казавтожолу» и подрядной организации во время ремонтных работ обеспечить бесперебойную работу поста.

Однако выяснить точные сроки начала работ выяснить не удалось. В АО «НК «Казавтожол» посоветовали журналистам обратиться в пограничную службу РК, а в пограничной службе сообщили, что заказчиком является «Казавтожол».

Отметим, что в ЗКО насчитывается 6 автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-российской границе. «Сырым» является одним из крупнейших международных пунктов пропуска. Периодически именно на этом пограничном пункте наблюдаются огромные заторы.