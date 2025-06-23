Ему дали восемь лет.

Хотел напугать, но оставил без ноги: казахстанца осудили за покушение на убийство экс-жены

В Павлодаре 32-летнего мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы за покушение на убийство бывшей супруги. Инцидент произошёл еще в январе: мужчина на внедорожнике буквально впечатал женщину в стену. В результате ей ампутировали ногу.

Сначала между бывшими супругами произошла ссора в салоне автомобиля. После конфликта 41-летняя женщина попыталась убежать, но мужчина направил машину прямо на неё и сбил. Всё происходящее зафиксировали камеры наблюдения.

Сам обвиняемый во время суда заявил, что не собирался убивать, а хотел лишь напугать. Кроме того, его адвокаты утверждали, что у машины были неисправны педали. Однако экспертиза показала, что авто было полностью исправным.

Рассмотрев дела, суд пришёл к выводу, что действия обвиняемого были умышленными: он не предпринял попыток избежать наезда, а наоборот, целенаправленно поехал на женщину.

Мужчину приговорили к восьми годам колонии. Также он обязан выплатить более миллиона тенге за материальный ущерб и ещё 15 миллионов - за моральный вред. Приговор не вступил в законную силу.