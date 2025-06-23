Официальный дистрибьютор Kia в Казахстане, компания Allur Motor Qazaqstan, входящая в автомобильную компанию Allur, сообщает, что с 1 июня на рынке Казахстана стартуют продажи обновленного премиального седана K8.

Kia K8 – это сочетание изысканного дизайна и передовых высоких технологий, он позволяет владельцу проявить свою индивидуальность и наслаждаться жизнью, наполнив её чудесными моментами. Последнее поколение К8 вышло на рынок в 2021 году, задавая новые стандарты в своем классе и предлагая ряд новинок впервые для бренда Kia. А теперь седан обновлен в соответствии с новой стилистикой современного модельного ряда Kia, а также получил наиболее передовое высокотехнологичное оснащение.

Экстерьер

Облик Kia K8 воплощает философию дизайна бренда «Единство противоположностей» (Opposites united). Передняя часть выполнена в единой стилистике с флагманской электрической моделью – EV9, получившей множество наград в самых разных регионах мира, и другими новейшими моделями Kia. Вертикально ориентированные фары, светодиодная линия ходовых огней и образующая с ними единый контур сплошная световая полоса по всей ширине кузова придают автомобилю не просто современный, а футуристичный облик. В профиль К8 выглядит максимально элегантно благодаря гармоничным пропорциям и изящному силуэту, которые дополняет динамичный дизайн колесных дисков. Массивные и внушительные бамперы (передний – с активными заслонками радиатора) добавляют седану выразительности, подкрепляя впечатление уверенности и современности. Задняя часть К8 гармонично завершает стильный и уверенный образ. Яркими элементами дизайна здесь стали горизонтальные хромированные элементы вытянутой формы и задние фонари в концепции «Звездная карта», перекликающиеся с передней светотехникой. Водителя встречает нарядная и стильная «приветственная подсветка». Система динамической подсветки включает в себя передние фары, габаритные огни и задние фонари. Она предлагает три различных динамических режима работы, которое одновременно привлекают внимание и подчеркивают стильный дизайн автомобиля.

Габариты Kia К8 составляют (Д х Ш х В) 5050 х 1880 х 1465 мм, колесная база седана – 2895 мм.

Интерьер

В салоне Kia K8 дизайнерам удалось создать ощущение уютной гостиной. Премиальное качество сочетается здесь с тончайшим чувством стиля и высококлассными технологическими решениями. В просторном салоне утонченный стиль флагманского бизнес-седана подчеркнут элегантным обаянием форм и тщательной отделкой с изящными и современными дизайнерскими элементами.

Одним из ключевых элементов дизайна интерьера стал большой изогнутый панорамный дисплей, в который интегрированы цифровая панель приборов (диагональю 12,3”) и экран информационно-развлекательной системы (12,3”). Декоративные накладки передней панели выглядят особо эффектно благодаря фирменному дизайну Geonic, в темное время суток на передней панели и в других зонах салона можно включить динамическую атмосферную подсветку. Рулевое колесо нового для Kia дизайна имеет двухцветную отделку и оборудовано емкостными датчиками присутствия рук на руле – наличие функции HoD (система контроля присутствия рук на руле) способствует повышению безопасности. Центральный подлокотник с двумя створками, впервые для моделей Kia, имеет подогрев (работает в паре с подогревом сидений) и систему ультрафиолетовой стерилизации внутреннего отсека.

Сиденье водителя Ergo motion оснащено пневматической системой с семью подушками. Интенсивность их наполнения регулируется для идеально комфортной посадки и функции разминки. Сиденье Ergo motion обеспечивает оптимальную боковую поддержку с учетом режима движения и скорости автомобиля. Передние и задние сиденья Kia K8 оснащаются трехступенчатым подогревом и вентиляцией.

Kia K8 для рынка Казахстана имеет расширенный пакет «теплых опций» – для комфорта вождения в холодное время добавлен подогрев лобового стекла и форсунок омывателя, а также подогрев руля. Для улучшения звукоизоляции и повышения уровня комфорта все боковые стекла выполнены двухслойными. Созданию в салоне тихой и комфортной атмосферы также служат усиленная шумоизоляция днища и использование шин с пониженным уровнем шумности.

Задний ряд встречает пассажиров роскошными сиденьями и впечатляющим простором, позволяя им насладиться комфортом и возможностью расслабиться. Для пассажиров второго ряда предусмотрена отдельная зона системы кондиционирования воздуха, дополнительное удобство создают солнцезащитные шторки на окнах задних дверей и заднем стекле.

Kia K8 получил новое поколение информационно-развлекательной системы ccNC, в которой реализована концепция быстрого доступа: многофункциональная секция универсальной панели позволяет простым нажатием символа переключаться между управлением функциями мультимедийной системы и климат-контроля. Отдельный блок управления функциями мультимедиа предусмотрен в откидном подлокотнике заднего дивана. На K8 устанавливается премиальная аудиосистема Meridian с 14 динамиками, обеспечивающая высочайшую степень погружения в звуковую сцену и естественность звучания. Для удобства водителя и пассажиров предусмотрены две панели беспроводной зарядки смартфонов с системой охлаждения, модуль с двумя разъемами USB Type-C на центральной консоли и два зарядных порта USB Type-C для заднего ряда.

Двигатели, трансмиссии, подвеска

В Казахстане Kia K8 будет представлен с наиболее мощным из доступных для этой модели атмосферным бензиновым двигателем 3,5 GDI (300 л. с., 359 Н•м) семейства Smartstream, работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с улучшенными показателями эффективности и плавностью переключения передач. Прекрасно зарекомендовавший себя двигатель 3,5 GDI доработан с применением передовых технологий, позволивших добиться более высокой эффективности и лучшей экономичности.

Одним из ключевых обновлений К8 можно назвать то, что наряду с передним приводом теперь он доступен с системой полного привода AWD. Это улучшает управляемость автомобиля, позволяет водителю увереннее чувствовать себя и лучше контролировать движение, обеспечивает более высокий уровень безопасности в любых погодных условиях.

Использованная для создания Kia K8 современная платформа N3 позволила улучшить управляемость седана, сделать его реакции более точными. Электронно-управляемая адаптивная подвеска (ECS) обеспечивает идеальную плавность хода и устойчивость на дороге благодаря электронной регулировке жесткости амортизаторов в режиме реального времени с учетом состояния автомобиля и дорожных условий.

Безопасность

Высочайший уровень пассивной безопасности обеспечивается за счет повышенной жесткости кузова благодаря расширенному использованию высокопрочной стали в конструкции, а также оснащения K8 десятью подушками безопасности. В том числе устанавливается новая подушка – центральная фронтальная, при столкновении предотвращающая контакт головами между водителем и пассажиром.

Современные технологии обеспечивают комплексную защиту на всех этапах передвижения ‒ от запуска двигателя до окончания поездки. Они не только гарантируют надежную работу всех систем, но и создают исключительный уровень комфорта, делая каждую поездку приятной и безопасной. Вся необходимая информация отображается в удобном формате на панорамном дисплее перед водителем. Также на Kia K8 устанавливается проекционный дисплей с улучшенной графикой.

Как и предусматривает уровень премиального седана бизнес-класса, Kia K8 оснащается обширным пакетом высокотехнологичных систем безопасности и помощи водителю (ADAS). В частности, в этот комплекс входят ассистент движения в полосе второго поколения (LFA 2), система предотвращения фронтального столкновения второго поколения (FCA 2), система мониторинга слепых зон (BVM), система предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне (BCA), система безопасного выхода из автомобиля (SEA), система предупреждения о дистанции при парковочных маневрах (PDW), система предотвращения столкновений при движении задним ходом (PCA-R), интеллектуальная система дистанционной парковки (RSPA), интеллектуальная система управления светом (IFS).

При движении задним ходом светодиодные направляющие фонари не только освещают дорогу позади автомобиля, но и формируют на поверхности яркие проекции, делая маневрирующий автомобиль более заметным для пешеходов и других водителей.



