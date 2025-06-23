Ранее его осудили к пожизненному сроку.

Педофил из Актобе просил суд смягчить ему наказание

В Верховном суде рассмотрели уголовное дело в отношении жителя Актобе. 26 марта 2025 года его приговорили к пожизненному заключению за изнасилование семилетней девочки.

Из материалов дела следует, что осужденный в состоянии алкогольного опьянения, применяя насилие и угрожая, совершил действия сексуального характера в отношении заведомо малолетней 2018 года рождения.

– Вина осужденного подтверждается показаниями потерпевшей, её законного представителя, видеозаписями с камер наблюдения и заключениями судебных экспертиз, - говорится в сообщении Верховного суда.

Сам осужденный принял участие в суде в режиме онлайн. По итогам кассационного рассмотрения судебная коллегия оставила приговор без изменений.