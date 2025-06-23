Нарушение выявили прокуроры.

Футбольное поле в ЗКО не достроили, а деньги освоили

Прокуратура Каратобинского района во время проверки принимаемых мер по развитию массового спорта среди населения района установили факты незаконного перечисления более 6,5 миллиона тенге за фактически незавершенные работы.

Установлено, аким Егиндикульского сельского округа Каратобинского района принял работы по текущему ремонту мини футбольного поля стоимостью более 6,5 миллиона тенге.

Однако прокуроры визуально осмотрев мини футбольное и сделав фото и видеофиксации установили, что подрядная организация допустила отклонения от сметной документации. В частности, не были завершены работы по оборудованию рулонного покрытия, урн и скамеек, фонарей, а также посадке живой изгороди.

По акту прокурорского надзора акимат Каратобинского района принял меры по выполнению всех работ по текущему ремонту мини футбольного поля в селе Егиндикуль в точном соответствии со сметной документацией.

Кроме того, по решению совета по этике уполномоченного органа по делам государственной службы за дисциплинарные проступки, дискредитирующие государственную службу, акиму Егиндикульского сельского округа объявлено о неполном служебном соответствии.