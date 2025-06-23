Air Astana компаниясы Қиыр Шығыстағы жағдайдың ұшығуына байланысты төрт рейсті тоқтатты. 23 маусымда Атырау — Дубай — Атырау, Астана — Дубай—Астана, Алматы — Дубай — Алматы, Астана — Доха — Астана бағытында ұшатын рейстер орындалмайды. Бұл туралы Air Astana компаниясы хабарлады.
— Орындалмаған рейстердің жолаушыларына ақысыз қайта брондау немесе билетінің құнын толық қайтару ұсынылады. Air Astana әуе компаниясы жағдайды мұқият қадағалайды және одан әрі рейстерді тоқтатқан жағдайда қосымша хабарлайды, - делінген Air Astana компаниясының хабарламасында.
Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін 28 маусымнан бастап Атырау-Дубай бағытында ұшатын рейстердің тоқтайтынын мәлімдеген еді.