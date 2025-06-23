Мост закрыт с 22 июня.

Парк Уральска относится к отделу культуры и развития языков и расположен он на берегу реки Чаган. Два берега реки соединяет мост, строительство которого началось в 2011 году и завершилось в 2014 году. На левом берегу реки Чаган расположены велодорожки, площадки с тренажерами и спортивные площадки.

В этом году мост решили отремонтировать, и с 22 июня он закрыт. По словам директора парка Мейрбека Кажгалиева, подрядной организацией является ТОО «Братья». Ремонт моста обойдется в 14,3 миллиона тенге. Пешеходный мост будет закрыт ориентировочно до первых чисел июля.