Самолеты облетают территории Ирана и Ирака в связи с чем увеличивается полетное время.

Авиакомпания Air Astana сообщила о временной приостановке рейсов по маршруту Атырау-Дубай с 28 июня в связи со значительным увеличением полетного времени.

— Полеты в Дубай из Астаны и Алматы продолжаются в облет территории Ирана и Ирака. Пассажирам приостановленных рейсов будет предложено бесплатное перебронирование на рейсы из Алматы и Астаны в Дубай или другие направления из Атырау либо полный возврат стоимости авиабилетов, - говорится в сообщении авиакомпании.

Напомним, 13 июня Израиль стал наносить авиаудары по иранским городам Натанза и Хамедан. Руководство страны объяснила свои действия ядерной угрозой, исходящей со стороны Тегерана. Иран отвергает обвинения и в ответ на атаки Израиля начала запускать по нему ракеты, в том числе баллистические ракеты «Саджил» дальностью 2 тысячи км.



