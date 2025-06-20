Разработку системы обязательного страхования жилищ от стихийных бедствий проверил Канат Бозумбаев.

Обязательное страхование жилья от стихийных бедствий планируют ввести в Казахстане

Вице-премьер Канат Бозумбаев провел совещание по вопросам совершенствования системы управления и финансирования рисков стихийных бедствий. Об этом сообщается на сайте Primeminister.kz.

В мае 2025 года была утверждена Дорожная карта по внедрению обязательного страхования жилища от природных катастроф. О проводимой работе согласно Дорожной карте отчитались Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, министерства по чрезвычайным ситуациям, финансам, цифрового развития.

На сегодняшний день разработан и направлен на рассмотрение госорганов Законопроект об обязательном страховании жилья от стихийных бедствий. Законопроектом предусмотрено создание государственной страховой организации, утверждение перечня регионов с высоким риском стихийных бедствий, порядка сбора обязательных взносов страхователей, порядка осуществления страховых выплат и т.д.

Министерством по чрезвычайным ситуациям разработаны проекты методических рекомендаций по определению уровня риска территории подверженной стихийным бедствиям и определению уровней подверженности рискам регионов страны.

Ведется интеграция с государственными информационными системами, проведена консультация с международными экспертами по условиям получения экстренных займов для финансирования бюджетных расходов в случае стихийных бедствий.



