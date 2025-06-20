Мужчина участвовал в декабрьских событиях 1986 года.

В 1984 году житель Актобе по направлению Гурьевского обкома партии и профсоюзного комитета Макатского локомотивного депо был зачислен на подготовительное отделение Казахского государственного университета. В 1985 году он стал студентом факультета философии и экономики этого вуза. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда РК.

Однако в 1986 году его отчислили со второго курса университета якобы за нарушение общественного порядка. Основанием для отчисления стало его задержание сотрудниками правоохранительных органов 18 декабря 1986 года — по подозрению в участии в декабрьских событиях, без предъявления обвинений.

Несмотря на последующее освобождение, студент был исключён из КПСС, подвергался преследованиям и не мог устроиться на работу. Его супруга, выпускница философского факультета того же университета, также столкнулась с отказами в трудоустройстве по аналогичным причинам.

— В 1990–1993 годах их семья с тремя малолетними детьми была вынуждена снимать жильё и находилась в социально уязвимом положении. В 2025 году 64-летний очевидец декабрьских событий подал в суд иск о признании в отношении него факта политических репрессий в связи с участием в событиях декабря 1986 года в Алматы. Суд № 3 г. Актобе, рассмотрев дело, установил, что заявитель действительно участвовал в декабрьских событиях 1986 года и подвергался политическим преследованиям, включая ограничение трудовых прав. Эти обстоятельства подтверждены архивными справками университета и прокуратуры г. Алматы, а также показаниями свидетелей, - говорится на сайте ведомства.

Руководствуясь статьёй 306 ГПК РК и статьёй 2 Закона «О реабилитации жертв массовых политических репрессий», суд признал истца жертвой политических репрессий, связанных с событиями 1986 года.

Решение суда вступило в законную силу.



