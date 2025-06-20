В городе прошел рейд по стихийной торговле.

Площадь первого президента вызывает массу нареканий со стороны жителей и гостей города. С наступлением теплых дней излюбленное место отдыха превращается в стихийный рынок. Множество торговцев, предлагающих различные товары и услуги, арендаторы самокатов, велосипедов и детских электромобилей буквально заполонили всю площадь. «Есть спрос - будет и предложение» скажут некоторые. Однако все эти товары и услуги ориентированы именно на детей младшего возраста. А родителям, как правило, очень сложно им отказать.

– Площадь - прекрасное место для отдыха и прогулок. Здесь всё есть: фонтаны, лавочки, дорожки... Всё красивое и продуманное. Но эти стихийные торговцы всё портят. Невозможно спокойно пройти по площади: либо собьют, либо наедут. Больше за ребенка страшно, эти самокатчики с такой бешеной скоростью гоняют и легко могут сбить ребенка. Неудачное падение и, сами понимаете, что будет. Кроме того, арендаторы начинают зазывать ребенка, мол хочешь покататься? Конечно, ребенок будет проситься. А цены-то у них недешевые, - говорит жительница города Мадина.

Стоит отметить, что такая проблема возникает каждый год, и в городском акимате в курсе о ней. Власти города вместе с полицейскими ежегодно устраивают рейды, кого-то предупреждают, кого-то штрафуют, однако спустя сутки площадь вновь обретает свой привычный облик. Так и в этом году сотрудники отдела ЖКХ отправились на площадь.

– В этом году Площадь первого президента перешла на баланс дирекции парков и скверов Уральска. Руководство дирекции начало проводить регулярные рейды для борьбы со стихийной торговлей. Торговцам выданы уведомления, незаконно установленные аттракционы временно конфискованы, - сообщили в городском акимате.

В акимате Уральска пообещали, что рейды будут проводиться регулярно.