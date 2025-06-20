Каждая вторая детская травма происходит дома, говорят в минздраве.

Ежегодно травмы уносят жизни 1000 казахстанских детей, более двух тысяч остаются инвалидами

Ежегодно регистрируется свыше 182 тысяч несчастных случаев и травм среди детей в возрасте от 0 до 17 лет. Это означает, что почти каждый десятый ребенок хотя бы раз получает травму, сообщил главный внештатный детский травматолог министерства здравоохранения РК Арслан Дуйсенбаев в ходе брифинге на площадке СЦК.

Причины детского травматизма: бытовые травмы – 40%, уличные травмы – около 35%, дорожно-транспортные травмы – около 10%; спортивный травматизм – 5%; падения с большой высоты – около 5%; прочие причины: утопления, пожары, отравления – 5%.

— Подавляющее большинство таких инцидентов – непреднамеренные бытовые и уличные травмы, происходящие при недостаточном присмотре взрослых, - отметил внештатный травматолог.

По оценкам ведомства, более 1,2% случаев детского травматизма приводят к инвалидности ребенка. Иными словами, из 200 тысяч детских травм около 2,4 тысячи детей ежегодно остаются инвалидами на всю жизнь – это тяжелые последствия переломов позвоночника, черепно-мозговых травм и других серьезных повреждений.

В Казахстане уровень смертности детей от внешних причин (травм, несчастных случаев, отравлений) остается высоким по международным меркам. Ежегодно травмы уносят жизни примерно одной тысячи детей.

— Среди внешних причин смертности наиболее значимыми являются дорожно-транспортные происшествия, утопления и падения с высоты. Увеличение числа погибших детей в ДТП и других несчастных случаях подчеркивает необходимость межведомственного комплексного подхода к решению данной проблемы, - говорит директор департамента охраны здоровья матери и ребенка МЗ РК Магрипа Ембергенова.

Согласно данным Национального координационного центра экстренной медицины, по республике за 2023 зарегистрировано 492 случая выпадения детей из окон, летальных случаев – 26, за 2024 год – 357 случаев, летальных – 25. По состоянию на 1 мая 2025 года зафиксировано 105 случаев выпадения детей из окон, из них – 7 со смертельным исходом.

Основной причиной несчастных случаев является беспечность, рассеянное отношение взрослых, находящихся рядом или перекладывание вопросов по присмотру за маленькими детьми на «старших детей» и пожилых родственников.

Наиболее распространенные виды детских травм в Казахстане – это повреждения конечностей и травмы головы. По статистике, около 75% всех детских травм составляют травмы рук и ног. Еще примерно 12% приходятся на травмы головы и шеи. Оставшиеся 13% включают прочие повреждения: переломы позвоночника, травмы внутренних органов, тяжелые ожоги, отравления и множественные сочетанные травмы.

— Травмы и несчастные случаи – полностью предотвратимые причины детской смертности и инвалидности. В отличие от болезней, которые не всегда возможно предотвратить, большинство травм происходит из-за человеческого фактора – недосмотра, халатности либо незнания правил безопасности. До 80% трагических случаев с детьми происходят по вине взрослых. За 2019-2024 годы травмы унесли жизни около 6 тысяч казахстанских детей, — подчеркнул главный внештатный детский травматолог.



