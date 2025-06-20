Уральск стал вторым городом после Астаны, где презентовали программу поддержки МСБ.

19 июня представителям бизнес-сообщества Западно-Казахстанской области презентовали программу Shell LiveWIRE. Это международная программа, призванная поддержать инновационных предпринимателей.

Shell LiveWIRE – это не только беседы и конференции, это концентрированное обучение от практиков бизнеса, погружение в реальные истории роста и получение знаний, как трансформировать и масштабировать бизнес.

Уральск стал вторым городом после Астаны, где презентовали программу поддержки МСБ. Спикер из Астаны Станислав Аппазов в начале конференции рассказал, что казахстанские продукты легко могут выйти за пределы страны.

– Это прям реализованные наши кейсы, которые ушли в Америку и в Эмираты. Не нужно этого бояться. Нужен системный подход, – сказал Станислав Аппазов.

На первой конференции владельцам бизнеса раскрыли стратегические аспекты брендинга, системные походы к управлению, а также поделились опытом формирования сильных команд и культуры внутри бизнеса.

– Сегодняшнее мероприятие мы организовываем вместе с нашим стратегическим и долгосрочным партнером ЕБРР. Эта такая площадка, где участники могут обмениваться идеями, учиться у успешных предпринимателей, пообщаться с достаточно известными консультантами. Мы стараемся ежегодно организовывать подобного рода мероприятия для того, чтобы у предпринимателей был доступ к инструментам, которые являются доступными в рамках данной программы. Shell LiveWIRE – это не просто программа, у неё есть несколько векторов и инструментов. Это тренинговая программа, где мы обучаем представителей малого и среднего бизнеса. Есть еще консалтинговые услуги, где идет персональный подход к каждому бизнесу. Также есть такой инструмент как групповое консультирование, когда несколько компаний собираются под одним запросом. Все расходы покрывает наша компания, – рассказала советник по социальным вопросам компании Shell Kazakhstan Гульнафис Ахмарова.

Отметим, что основная ценность программы состоит в реальной поддержке малого и среднего бизнеса, который сегодня играет ключевую роль в создании рабочих мест и развитии устойчивой экономики Казахстана. Участники бизнес-конференции получили живые инсайты от практиков, участвовали в сессиях вопросов и ответов и обсуждали, как выводить бизнес на новый уровень в условиях нестабильных рынков.

– Нашему партнёрству с Shell Kazakhstan уже 10 лет. Каждый год мы замеряем ситуацию на рынке и предлагаем то, что максимально востребовано только для регионов Западного Казахстана. Суть нашего партнерства в том, что мы разделяем общие ценности, что бизнес – это не только про прибыль, он должен быть экологичным, он должен развивать наше общество, быть инклюзивным и идти в ногу с технологиями. Это именно те стратегические вещи, которые объединили видение ЕБРР и Shell Kazakhstan. В прошлом году была большая программа акселерации бизнеса. Теперь мы хотим помогать предпринимателям, которые напитаны знаниями, более точечными и сфокусированными инструментами – это индивидуальные консалтинговые проекты, где эксперты непосредственно работают с владельцами бизнеса на предприятиях. Мы хотим дать толчок тем, кто готов развиваться, учиться и дальше двигаться, – отметила менеджер программы развития Алма Касымова.

Shell LiveWIRE действует в Казахстане с 2018 года. За 8 лет программы поддержку получили более 2600 казахстанских предпринимателей. Только в 2024 году акселерацию бизнеса от Shell LiveWIRE прошли 122 участника, получившие обучение и индивидуальные консультации от 23 менторов и экспертов по все стране.

Кстати, Shell LiveWIRE является не только образовательной инициативой, но и системно развивает рынок предпринимательства. Особый акцент при этом делается на поддержке предприятий малого и среднего бизнеса с высоким потенциалом роста с целью повышения их конкурентоспособности.



