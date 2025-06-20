По закону их рабочий день должен строго регламентироваться в зависимости от возраста. Однако на деле мы убедились в обратном.

Лето — время отдыха, каникул и новых впечатлений. Однако для многих подростков это также возможность попробовать себя во взрослой жизни, заработать первые деньги и получить ценный опыт. С каждым годом всё больше юношей и девушек выбирают временную занятость в летний период - кто-то хочет стать более самостоятельным, кто-то стремится помочь родителям, а кто-то просто мечтает накопить на мечту. Почему подростки идут работать летом, какие плюсы и минусы это может принести, и как реагируют родители на то, что подростки хотят подрабатывать.

Отметим, что в Казахстане подросткам в возрасте от 14 до 18 лет разрешено официальное трудоустройство. Таких школьников в стране более 1,4 миллиона. Больше всего они предпочитают работать в торговле и предоставлять услуги по проживанию и питанию.

Чтобы лучше понять, зачем подростки идут работать и с какими трудностями они сталкиваются, редакция «МГ» провела мини-исследование: побеседовали с несколькими подростками разных возрастов, у которых уже есть опыт летней подработки. Их рассказы — это подтверждение того, как формируется первая трудовая ответственность и что подростки чувствуют на своём первом рабочем месте.

Первая участница — 16-летняя девушка, продает мороженое. Это её первый опыт. Рабочий день длится 10 часов, хотя изначально обещали 12. За день она получает 5 тысяч тенге, что для подростка является довольно высокой оплатой.

— Работа в целом оказалась несложной, если конечно, «клиенты не с характером». Родители не возражали против моего трудоустройства, и в целом я довольна, эту работу я воспринимаю скорее как интересный опыт, чем как тяжёлую обязанность,— утверждает она.

Второе интервью мы провели с 11-летней девочкой, которая продаёт мороженое на улице. Она с радостью рассказывает, что ей «очень нравится работать», и зарабатывает она около 10 тысяч тенге. Рабочий день — с 11.00 до 00.00. На вопрос, не обратили ли внимание работодатели на её возраст, она отвечает, что «нет, просто взяли». Её взгляд на работу очень позитивен: она не считает, что отсутствие опыта мешает зарабатывать.

— Подросток должен быть добрым и готовым помогать. А работают подростки для того, чтобы заработать на сладости и разные вещи,— говорит она.

Третьей собеседнице - 15 лет. Работать она начала уже в 13. Родители поначалу были против, но изменили мнение, когда увидели, что дочь получает стабильный доход. Сейчас она работает по свободному графику 6–7 часов в день, получает 3 тысячи тенге и проценты от продаж. Девочка считает, что в работе продавца нет ничего сложного, главное — пройти стажировку.

Ключевыми качествами продавца она называет коммуникабельность, открытость и умение общаться с людьми.

— Для меня, как и для многих других подростков, работа — это способ помочь родителям и приобрести что-то для себя,— считает она.

Мы побеседовали и другими работающими подростками в возрасте от 14 до 17 лет. Однако многие из них отказались от интервью. Это может говорить о разных причинах: кто-то не готов делиться своим опытом, кто-то боится реакции работодателей или родителей, а кто-то просто не считает нужным рассказывать о своей работе. Тем не менее, сам факт их присутствия подтверждает: летняя занятость среди подростков — явление распространённое.

Мы также пообщались со взрослыми людьми, чтобы узнать их мнение о том: рано ли подросткам работать с 14 лет, и разрешили бы они своим детям зарабатывать?

– Если ребёнку 14–16 лет, я бы разрешила ему работать, но не полный день — 4–5 часов. Это помогает развивать стимул, учит зарабатывать. Конечно, 14 лет — это рановато, но начинать приучаться к труду можно с 15–17 лет, и обязательно с разрешения родителей,— ответила первая женщина .

Следующая из опрошенных женщин говорит, что разрешила бы работать своему ребенку, так как он должен понимать, что на «хотелки» надо зарабатывать самому, и что родители не печатают деньги, но при условии, что всё законно и безопасно.

— Обращу внимание, конечно, на условия работы (график, зарплата, место расположения). Буду наблюдать за ребенком, в каком состоянии он приходит. Если все хорошо пойдет, то почему бы и нет. Думаю, что 14 лет еще рановато. Родители полностью обеспечивают ребенка, вплоть до его желаний, в рамках разумного. Лет в 16, наверное, в самый раз, если хочет, то пусть работает, — поделилась своим мнением женщина.

У работодателей свое мнение относительно детского труда. Автор объявления «Нужен продавец мороженого» уточнил, что для трудоустройства потребуется удостоверение личности и письменное разрешение от одного из родителей. Он сообщил следующие условия: заработная плата— 3 тысячи тенге в день, график работы— с 9:00 до 17:00–18:00 вечера, можно обедать на рабочем месте, первая неделя— стажировочная, после чего будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве.

Вторая вакансия, по которой мы обратились это объявление о наборе «продавца холодных напитков на улице». Во время телефонного разговора я также представилась и сообщила, что мне 16 лет. Работодатель подтвердил, что несовершеннолетние могут быть трудоустроены, но при соблюдении определённых условий. Он потребовал удостоверение личности и письменное разрешение от одного из родителей. График работы: с 10:00 до 18:00, возможен гибкий график — например, через день или только в выходные. Оплата: 3 500 тенге в день, возможны премии при хорошей работе. Предусмотрен короткий перерыв, обедать можно на рабочем месте, еду нужно приносить с собой. Первый день считается стажировочным.

Таким образом, эксперимент позволил получить представление о реальных условиях уличной подработки для несовершеннолетних, а также выявить требования, предъявляемые работодателями к подросткам.

Работа летом становится для подростков не просто занятием, а настоящим шагом во взрослую жизнь. Они учатся ответственности, коммуникации, получают первые деньги и начинают понимать ценность труда. Конечно, важно, чтобы такие подработки были безопасными, соответствовали возрасту и не мешали здоровью и учебе. Но в целом — это опыт, который может стать хорошей основой для будущей самостоятельности.

Отметим, что на платформе Электронной биржи труда – enbek.kz создан специальный раздел «Мои летние каникулы». В нем школьники и студенты регистрируются, создают свой личный кабинет, размещают резюме и ищут подходящие вакансии. Детям до 16 лет регистрацию и создание личного кабинета делают законные представители. Сайт предлагает безопасный поиск работы и помогает сформировать трудовые навыки.

Однако электронная биржа труда оказалась не богата на вакансии для детей от 14 лет. Так, по ЗКО мы нашли всего два объявления о поиске работников - это помощник воспитателя с заработной платой от 85 до 100 тысяч тенге и кухонный работник с зарплатой от 85 тысяч тенге. Последнюю вакансию, кстати, предлагают в Жанибекском районе. А в Уральске основная часть школьников работают на площадях и в парках, где предлагают различные товары, продукты питания и услуги по аренде велосипедов, аттракционов и так далее.

Снежанна ДАВЫДОВА