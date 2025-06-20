По состоянию на 1 июня более 37 миллиардов тенге на счетах Единого накопительного пенсионного фонда остаются невостребованными.

Как сообщили в ЕНПФ, они постоянно проводят разъяснительную работу и просят своевременного обращаться за пенсионными выплатами как получателями, так и наследниками умерших вкладчиков или получателей.

Так, по состоянию на первое июня 2025 года общая сумма невостребованных сумм пенсионных накоплений лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста составляет порядка 37,3 миллиарда тенге. Эти деньги аккумулированы на 264 695 индивидуальных пенсионных счетах казахстанцев.

148 335 человек являются умершими и их пенсионные накопления могут быть востребованы наследниками;

59 800 человек уехали на ПМЖ за пределы Казахстана;

56 560 человек пока не обращались в ЦОН по месту жительства за оформлением своих пенсий по возрасту.

Эти деньги продолжают инвестироваться и находятся на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков до востребования получателями либо их наследниками. Инвестированием для получения дополнительного дохода занимаются Национальный банк Казахстана и частные управляющие инвестиционным портфелем.

Как получить невостребованные пенсионные накопления?

Если пенсионер не обратился за накоплениями для назначения пенсионных выплат из ЕНПФ за счет обязательных видов пенсионных взносов в связи с достижением пенсионного возраста, а также назначения базовой и солидарной пенсии из государственного бюджета получателям необходимо обращаться в ЦОН по месту жительства.

При выезде на постоянное место жительство правом на пенсионные выплаты из ЕНПФ в связи с выездом на ПМЖ за пределы Казахстана могут воспользоваться иностранцы и лица без гражданства, выехавшие на ПМЖ за пределы страны, которые имеют пенсионные накопления в ЕНПФ и представили документы согласно казахстанскому законодательству.

В случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ, его членам семьи ЕНПФ производится единовременная выплата на погребение за счет средств пенсионных накоплений умершего лица в пределах размера 94-кратного МРП. Также пенсионные накопления наследуются в порядке, установленном законодательством РК. В течение 6 месяцев после смерти лица, имеющего пенсионные накопления, его наследники должны обратиться к нотариусу для оформления наследственного имущества в виде пенсионных накоплений умершего лица и получения свидетельства о праве на наследство. Если сроки обращения пропущены, необходимо обратиться в судебные органы для восстановления права на наследство. Список необходимых документов для получения пенсионных выплат в зависимости от вида пенсионных выплат и способа обращения размещен на сайте enpf.kz в разделе «Услуги-Пенсионные выплаты».