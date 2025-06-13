Иранские СМИ подтвердили взрывы в районе одного из крупнейших ядерных объектов страны в Натанзе.

Военное руководство и ученые-ядерщики стали объектами первых авиаударов Израиля по Ирану - СМИ

В Иране подтвердили авиаудары по ядерным объектам страны со стороны Израиля, власти закрыли воздушное пространство. Об этом сообщило государственное телевидение страны IRNA, передает Tengrinews.kz.

В столице Ирана Тегеране и его окрестностях слышны звуки взрывов на фоне сообщений израильских СМИ о том, что израильский режим наносит удары по иранским целям, сообщает телеканал.

Кроме Тегерана, подтверждены авиаудары по иранским городам Натанза и Хамедан.

Источник в израильских силах безопасности сообщил, что высшие военные руководители и ученые-атомщики стали объектами первых ударов.

Власти Ирана подтвердили смерть командующего КСИР Салами, а также двух старших учёных-атомщиков — доктора Тегеранчи и Ферейдуна Аббаси, который две недели назад заявил, что Тегеран может разработать тактические ядерные бомбы.

Командующий штабом "Хатам аль-Анбия" генерал-майор Голамали Рашид погиб в результате авиаударов израильского режима по Тегерану в пятницу утром, сообщило агентство Mehr.

Израильские СМИ сообщили, что наряду с авиаударами Моссад провёл серию тайных операций внутри Ирана, "чтобы нанести ущерб стратегическим ракетным объектам и системам ПВО".

Очевидцы сообщают о пожаре на ядерных объектах в Натанзе. Иранские СМИ подтвердили взрывы в районе одного из крупнейших ядерных объектов страны в Натанзе. О ядерной утечке сообщений не было.

ЦАХАЛ подтвердил начало "превентивных" военных ударов против Ирана. Израильская операция получила название "Сила льва". Военные заявили, что удары направлены против ядерных объектов Тегерана - поражены десятки целей.