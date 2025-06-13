Начальник управления по противодействию киберпреступности ДП ЗКО Артур Мусагалиев рассказал, что с начала 2025 года в области попались на уловки мошенников 189 человек, материальный ущерб составил 279 миллионов тенге.
— Самым распространенным способом мошенничества является ложный звонок от имени сотрудников банка под предлогом защиты банковских счетов жертв. В этом году на уловки мошенников по такому способу попались 122 жителя региона. Не менее опасными остаются и другие виды обмана: (38 — мнимое оказание услуг,8 — под предлогом вложения в инвестиций, 8 — онлайн покупка товаров, 3 — обналичивание денежных средств), — пояснил Артур Мусагалиев.
По статистике на уловки мошенников попадаются больше всего людей:
- работающие люди разных сфер – 68 (возраст 28-58 лет);
- безработные – 53 (возраст 22-56 лет);
- пенсионеры – 42(возраст 62-77 лет);
- учителя – 15 (возраст 42-54 года);
- медицинские работники – 8(возраст 39-58 лет);
- государственные служащие – 3(возраст 46-63 года).