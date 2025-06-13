С начала 2025 года по области попались на уловки мошенников 189 человек, где материальный ущерб составил 279 миллионов тенге.

Начальник управления по противодействию киберпреступности ДП ЗКО Артур Мусагалиев рассказал, что с начала 2025 года в области попались на уловки мошенников 189 человек, материальный ущерб составил 279 миллионов тенге.

— Самым распространенным способом мошенничества является ложный звонок от имени сотрудников банка под предлогом защиты банковских счетов жертв. В этом году на уловки мошенников по такому способу попались 122 жителя региона. Не менее опасными остаются и другие виды обмана: (38 — мнимое оказание услуг,8 — под предлогом вложения в инвестиций, 8 — онлайн покупка товаров, 3 — обналичивание денежных средств), — пояснил Артур Мусагалиев.

По статистике на уловки мошенников попадаются больше всего людей:

работающие люди разных сфер – 68 (возраст 28-58 лет);

безработные – 53 (возраст 22-56 лет);

пенсионеры – 42 (возраст 62-77 лет);

учителя – 15 (возраст 42-54 года);

медицинские работники – 8 (возраст 39-58 лет);

государственные служащие – 3(возраст 46-63 года).




