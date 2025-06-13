10 домов на сумму 53 млн тенге построили в Акжайыкском районе.

По информации прокуратуры ЗКО, в Акжайыкском районе выявлены нарушения в сфере распределения арендного жилья без права выкупа. Так, надзорный орган провел комплексный анализ законности строительства и оформления жилых домов, возведённых в период с 2017 по 2025 годы.

— Выяснилось, что 10 домов на сумму 53 млн тенге не были зарегистрированы в госсобственности. Причина — недобросовестное отношение к работе со стороны отдела жилищно-коммунального хозяйства: не были оплачены госуслуги, необходимые для постановки объектов на баланс. Из-за этого дома оказались вне правового поля и не могли использоваться по назначению, - сообщили в прокуратуре.

Позже все 10 домов зарегистрировали и вернули в собственность государства. «Ответственное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», уточнили в ведомстве.



