Семья летела в Лондон.

За считанные секунды до авиакатастрофы в социальной сети появилась фотография. На ней была изображена счастливая семья: муж, жена и трое детей. Фото подписали: «Новая жизнь» и это было последнее селфи семьи.

Снимок сделала врач Коми Вьяс. Она вместе с мужем Пратиком Джоши, восьмилетней дочерью и пятилетними сыновьями-близнецами переезжала в Лондон и планировала начать там новую жизнь. Отсюда и подпись к фотографии. Ранее Пратик уехал в столицу Англии на заработки, обустроил быт и приехал в Индию за семьей. В новую жизнь они должны были отправиться на том самом злополучном рейсе. Однако их мечтам не суждено было сбыться. Самолет потерпел крушение, которое унесло жизни более 300 человек. Выжил только один человек.

Самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, выполнял рейс из Ахмадабада в Лондон, но потерпел крушение вскоре после взлета. Воздушное судно упало прямо на жилой массив.