Пассажир сидел на месте 11А.

Власти Индии подтвердили, что после катастрофы самолета авиакомпании Air India, упавшего вскоре после взлета из города Ахмадабад на западе Индии, выжил один из пассажиров. Это гражданин Великобритании Вишвашкумар Рамеш, который уже позвонил своей семье, чтобы сообщить, что с ним все в порядке, сообщает BBC.

На борту упавшего лайнера Boeing 787-8 находились 242 человека, после катастрофы экстренные службы нашли тела более 240 погибших. Самолет рухнул на общежитие, где жили местные врачи и студенты-медики, в результате чего в больницу было доставлено еще «от 50 до 60» пострадавших.

Представитель полиции Ахмадабада Г. С. Малик сообщил журналистам, что выживший занимал место 11A на борту упавшего самолета. Позже из списка пассажиров стало известно, что на этом месте сидел британец Вишвашкумар Рамеш.

Данных о состоянии его здоровья немного, но из больницы он смог поговорить с журналистами издания Hindustan Times — и показал им свой посадочный талон. Он рассказал, что катастрофа произошла «очень быстро». «Через тридцать секунд после взлета раздался громкий шум, и затем самолет рухнул. Все произошло очень быстро», — передает его слова Hindustan Times.

– Когда я встал, вокруг меня были тела. Я испугался. Я встал и побежал. Вокруг меня были обломки самолета. Кто-то схватил меня, посадил в машину скорой помощи и отвез в больницу, — добавил Вишвашкумар.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как Вишвашкумар сам идет к машине скорой помощи на фоне клубов дыма.