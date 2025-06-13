В связи с началом основных работ на транспортной развязке, данный отрезок дороги подрядной компанией с 13 июня будет перекрыт на время производства работ.

Как сообщили в филиале ЗКО АО «Национальная компания» «КазАвтоЖол», в 2025 году продолжается реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстёпное — Фёдоровка — гр. РФ (п/п Аксай) км 0-36.

— Данным проектом предусмотрено строительство транспортной развязки по типу «Клеверный лист», расположенной на 266 километре автодороги Актобе—Уральск. В связи с началом основных работ на транспортной развязке, данный отрезок дороги подрядной компанией с 13 июня будет перекрыт на время проведения работ. Движение транспортных средств будет обеспечено по временной объездной дороге, — сообщили в «КазАвтоЖол».

Речь идет об участке трассы за селом Подстепное в сторону Актобе на перекрестке с дорогой, ведущей к мосту в Зачаганск.