Днем 13 июня в Западно-Казахстанской области ожидается +34 градуса тепла.

«Дождь и жара»: прогноз погоды на 13 июня в западном Казахстане

По данным РГП «Казгидромет», ночью + 22 градуса, дождь. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Атырауской области переменная облачность. На западе, севере, юге области кратковременный дождь, гроза. Днем +36. Ночью +23. Ветер юго-западный: 20 м/с.

В Актюбинской области переменная облачность. на севере, западе области дождь, гроза, град. На востоке области сильный дождь, град. Днем +35 градусов, ночью +20 градусов. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Мангистауской области переменная облачность. Без осадков. На западе, севере области кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днем составит +30 градусов, ночью +20. В ночное время без осадков. Ветер юго-западный: 20 м/с.

Фото: pexels.com