Особое послание от Вселенной ждет три знака зодиака.

С 13 июня для Львов, Дев и Козерогов этот период станет моментом осознания, будто Вселенная зажигает для них внутренний маяк.

Лев

Вы наконец получите ответ на вопрос, который давно мучил вас. Луна в Стрельце появится в идеальный момент, вдохновляя вас мечтать и действовать. Оптимизм, который вы почувствуете, станет мощным импульсом для новых начинаний. Вы начнете относиться к себе с большим уважением и осознанием собственной ценности. уверенностью.

Дева

Вы почувствуете, как страх отступает, уступая место готовности к переменам. Вы начнете задаваться вопросом: зачем держаться за то, что не работает? Это наводнение придаст вам сил поверить в себя. Не все нужно контролировать или чинить. Иногда важно просто довериться потоку и открыть себя новым возможностям.

Козерог

Ваш практический подход часто мешает вам рисковать, если что-то не укладывается в логические рамки. Но полнолуние в Стрельце пробудит в вас другую сторону, более открытую и смелую. Пришло время выйти за пределы привычного. Вы почувствуете прилив энергии и решимость попробовать что-то новое, и это принесет вам радость. Звезды советуют отпустить контроль и позволить себе немного импульсивности.

Фото: pexels.com