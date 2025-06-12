170 тысяч гектаров земли обработали от саранчи в ЗКО

Аграрии отмечают, что стадное нашествие саранчи наблюдается в регионах Казахстана, в том числе и ЗКО, раз в 10-12 лет.

2025 год оказался пиковым. Насекомые – вредители начали активно распространяться на полях. Чтобы предотвратить порчу посева, специалисты проводят обработку полей. Для этого используют пять видов инсектицидов – препаратов для травли вредных насекомых.

На эти цели из республиканского бюджета выделено 312 миллионов тенге. Большая партия насекомых уже уничтожена. На сегодняшний день обработка идёт полным ходом и продолжится до июля. Специалисты отметили, что для посева, людей и животных препараты являются безопасными.

– На сегодняшний день 170 тысяч га обработано. Пока обработка идёт. Особое внимание уделено Каратобинскому, Сырымскому и Шынгырлаускому районам. Техники хватает. Дополнительную технику взяли. Обработка стабильно идёт, – отметил руководитель инспекции комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК по ЗКО Ерлан Орынбаев

