Потерять родного или близкого человека — сложное психологическое и эмоциональное испытание для каждого. Церемония похорон сопряжена с затратами на ритуалы и обряды, которые необходимо выполнить вне зависимости от вероисповедания человека. Сколько стоит похоронить умершего в Уральске, можно ли «забронировать» место на кладбище и почему не нужно устраивать пиршества вместо поминальных обедов, читайте в материале «МГ».

Для церемонии прощания с умершим и погребения его тела в Уральске, как и в других городах Казахстана свои услуги предлагают ритуальные службы и салоны. Цены варьируются в зависимости от спектра выбранных услуг. Но к этому вернемся позже.

Смерть близкого человека может случиться внезапно. Есть службы, которые готовы приехать и помочь вам с организационными вопросами в любое время суток, но всё это будет платно. Начнём с того, что если вдруг это произошло дома, то первым делать необходимо констатировать смерть человека, а для этого вызвать службы 102 — наряд полиции и 103-бригаду скорой медицинской помощи.





Помощь от государства

Важно не забыть оформить единовременную государственную помощь на погребение. Её выплачивают членам семьи умершего или тем, кто осуществляет погребение, в зависимости от источника выплаты.

На сайте gov.kz сообщается, в каких случаях и какую сумму выплачивают на погребение.

Так, каждый человек, который получал пенсию по инвалидности или по возрасту в случае смерти получает единовременную выплату от государства в размере 35 МРП (137 620 тенге). В случае смерти ВОВ — 36,6 МРП (143 911 тенге). В случае смерти получателя государственных пособий выплачивается — 15,7 МРП (61 732 тенге).

Работающие граждане, имеющие пенсионные отчисления могут получить единовременную выплату на погребение от ЕНПФ в размере 94 МРП (369 608 тенге). Данную выплату родственники покойного оформляют в ЕНПФ.

Сохранить тело до погребения

Для того, чтобы сохранить тело до погребения необходимо прибегнуть к услугам морга. Средняя стоимость доставки тела в морг составляет 7 500 тенге, хранение 1 час – 480 тенге, сутки 10 800 тенге, санитарную обработку сделают за 16 000 тенге, омывание и обёртывание по мусульманскому обычаю стоит по 8 000 тенге за каждую услугу, также вам могут предложить сделать легкий макияж лица за 3 000 тенге, если лицо с повреждениями, то это будет стоить 5 000 тенге, бальзамическая маска стоит 2 000 тенге.

Стоимость минимального комплекта для умершего по христианским обычаям составляет около 200 000 тенге, туда входит гроб, покрывало, церковный набор, крест, ритуальная табличка, венок, лента и катафалк. По мусульманским обычаям около 140 000 тенге.

Если для умершего по отдельности покупать костюм, он обойдётся в 15 000 тенге, платье — 10 000 тенге, сорочка — 3000 тенге, носовые платки — от 150 тенге, ритуальные платки — от 1000 тенге, женские чулки стоят 2000 тенге, а ритуальные тапки — 1500 тенге.

Стоимость аренды прощального зала стоит 7 000 тенге за 30 минут, а провести панихиды по христианским обычаям – 27 000 тенге. Мусульманские доски стоят 17 000 тенге. Щит — 20 000 тенге, опалубка — 25 000 тенге. Таблички от 6000 тенге. 9 метров ткани стоит 15 000 тенге.

Стоимость памятников начинается от 100 000 тенге, его установка обойдется от 10 000 тенге и выше в зависимости от сложности.

«Забронировать» место на кладбище

Мы поговорили с директором ТОО «Ритуал Орал» Мурадымом Джаныбековым. Именно у этой компании городское кладбище уже долгие годы находится в доверительном управлении. Также ТОО занимается погребением умерших и оказывает все ритуальные услуги.

— На сегодняшний день территория кладбища составляет 76 гектаров. Раньше было 56 гектаров, позже дополнительно выделили ещё 20. Сейчас и на этих 20 гектарах ведутся захоронения. Городское кладбище считается одним целым, но здесь есть отдельные сектора: православный сектор отдельно, мусульманский отдельно, — говорит Мурадым Джаныбеков.

По словам директора предприятия, многие люди ошибочно считают, что можно купить места на кладбище заранее. На самом деле, земля на кладбище не продаётся и по закону РК предоставляется бесплатно.

— У нас есть цены только на услуги, например, чтобы выкопать могилу. Но никак не за землю. Никто не имеет права её продавать. Бывают люди обращаются после похорон одного из членов семьи с просьбой оставить место им для другого близкого человека. Мы соглашаемся, но только просим, чтобы на этом месте они заколотили колышек или поставили двойную оградку. Когда придёт время, они могут там похоронить кого-то. Ну, конечно, бывают исключения, когда просто нет места для этого, тогда мы вынуждены отказать, — рассказал Мурадым Джаныбеков.

Сколько стоит выкопать могилу?

Мурадым Джаныбеков ответил, что сейчас выкопать христианскую могилу стоит 42 000 тенге, а мусульманскую – 52 000 тенге. Разработку грунта ведут вручную. В мусульманской могиле есть особенность: там делают или врезку, или подкоп. Поэтому по СНиПу сумма выходит чуть больше.

— У нас есть нормы по содержанию кладбища, где расстояние между могилами должно быть не менее 0,5 метров. У православных по нормам могила должна быть не менее 1,5 метра глубиной от крышки гроба. Ширина могилы должна быть 1 метр и длина 2 метра. Это такой стандарт, — отметил директор ТОО.

Подорожала атрибутика

Мурадым Джаныбеков говорит, что ритуальные услуги не подорожали, а вот атрибутика немного повысилась в цене.

— К примеру, в цене поднялись кресты. У нас есть разные виды крестов, соответственно, клиентура тоже разная. Кто-то хочет подороже, кто-то подешевле. У нас стоимость на кресты начинается от 12 000 тенге. Есть деревянные, железные. Это просто дополнительные услуги, не более того. Есть кресты, оградки, таблички, ленты. В среднем, чтобы захоронить православного необходимо 140-150 тысяч тенге. Даже чуть меньше. Самый дешевый гроб стоит 22 тысячи тенге. Некоторые, даже просят у нас не оббитый гроб и оббивают сами. Не оббитый стоит 15 тысяч тенге. Многие просят надеть на умершего уже для этого купленную одежду, несмотря на то, что мы можем предоставить, платья, сорочки, костюмы, рубашки, нательное бельё. Кто хочет принести именно своё, мы всегда соглашаемся. Поэтому цены варьируются. Всё, что человек покупает к похоронам – это наши дополнительные услуги. У нас можно просто заказать выкопать могилу, а всё остальное приобрести в другом месте. В этом проблем никаких нет, — ответил директор предприятия. — Бывает, что кто-то умирает, а хоронят соседи, потому что родных и близких людей у этого человека уже не осталось. В такие моменты мы делаем скидки, помогаем с организацией похорон, выделяем транспорт. Тот же крест и табличку ставим на свои средства. Все мы в этом мире гости. У нас тоже есть понятия.

Стоит отметить, что подхоранивать в старые могилы умерших можно спустя 20 лет. Мурадым Джаныбеков говорит, что пока они с такой практикой не встречались.

Как выглядит городское кладбище

Мы побывали на городском кладбище, где всё расположено строго по секторам. К примеру, есть сектор, где раньше хоронили умерших от ковида. Также есть место, где захоранивали биоматериалы из больниц. На холмах лишь установлены таблички с весом и датой захоронения.

Есть сектор, где хоронят бездомных или тех, чьи тела найдены в таком состоянии, что невозможно было установить личность. Таких могил немало, на табличках указаны только приблизительный возраст и дата захоронения.

Примечательно выглядит небольшой участок, который огорожен сеткой, а в нём всего четыре могилы. Очень ухоженная территория, а на могилах нет венков.

— К нам как-то обратились священнослужители. Все мы люди, земля есть. Матушка Варвара приехала, владыка Антоний. У нас хорошие отношения с имамами и батюшками. Так вот, лет пять назад умерла монахиня, а после еще одна. Они попросили выделить им место, где рядом их похоронят и будут ухаживать за могилами. Все ограждение сделали они своими силами. Никому это не мешает. Сами ухаживают. Я считаю, что в этом ничего такого нет, — объяснил Мурадым Джаныбеков.

Дальше городского кладбища расположен сектор кладбища, где обслуживанием занимается ТОО «Талап».

— Некоторые люди опять же ошибочно говорят, что оно якобы частное. На самом деле, кладбище также находится в доверительном управлении. Земля принадлежит государству. Сейчас они выиграли тендер и захоранивают биоотходы, — отметил директор кладбища.

Ещё 200 гектаров для кладбища

По его словам, дальше находится территория 200 гектаров, которую тоже выделили в 2011 году под кладбище. Из них 20 гектаров в управлении ТОО «Ритуал орал», и еще 20 гектаров в ТОО «Талап».

— С каждым годом кладбище растёт. Сейчас тяжело найти рабочих, где требуется физическая сила и активность. Да что тут говорить, у меня только четыре землекопа. Когда раньше было по 12-15 человек. Здесь зарплата неплохая, от 300 000 тенге и выше. Но у них сдельная оплата. Работа очень ответственная, в любую погоду приходится копать землю. Я понимаю, что можно отменить свадьбу, или какое-то торжество, но похороны никогда не отменишь. Человек умер, хоть христиан, хоть мусульман, стараются через три дня тело предать земле. Если человек обращается с таким горем, мы не можем сказать, что у нас снег, дождь или буран. Никто не знает, что мы привозим на работу ребят в 6 утра, а увозим иногда в 10-11 ночи. Это тяжёлый труд. Нам и сейчас требуются землекопы. Трудоустройство официальное, с полным пакетом документов, — отмечает Мурадым Джаныбеков.

Он говорит, что единственная проблема на кладбище с который они ежегодно борются — это мусор.

— Ежегодно мы убираемся здесь. Акимат помогает техникой. Это земля общего пользования. Зимой чистим подъездные пути. Опять же с помощью акимата и ЖКХ. В среднем в день хоронят 4-5 человек. У нас просьба к людям не бросать мусор на проезжую часть. Кинь одну охапку, к вечеру будет гора. По мере возможности складывайте в сторонку, — пояснил директор кладбища.

Также Мурадым Джаныбеков отметил, что особого культа из похорон местные жители не делают.

— Кто-бы ни умер из чинов, всегда стараются хоронить человека возле близких. Я всегда говорю, для усопших не нужны дворцы, им главное, чтобы родственники поминали хорошим словом, — заключил директор кладбища.

Пиршества вместо поминального обеда

Сейчас в ЗКО образовалась некая тенденция, когда люди берут кредиты, чтобы сделать не просто поминки, а пышное застолье в ресторане.

Главный имам городской мечети имени Тажиден Батырулы Руслан Султанов рассказал, как должны проходить поминальные обеды.

— В последнее время поминальные обеды стали делать пышно, подобно свадьбе. В первую очередь на поминальном обеде должна присутствовать скромность, — отметил имам.

Что должно быть на столе

14 мая в Астане прошёл большой республиканский форум всех имамов. Там приняли документ «Не допускать расточительности при проведении поминальных обедов». В нем говорится о том, как должно проходить погребение, поминальная молитва и как должны проходить поминальные обеды.

Согласно документу, меню поминальных обедов должно быть скромным, чтобы еда на дастархане была халяль или дозволенной, рекомендуется ограничиться этим списком блюд:

Хлебная продукция (бауырсаки, шелпеки); Чай, вода; Горячее блюдо (мясо либо рис); Сливочное масло; Просо, толокно; Сахар, конфеты.

— Поминальный обед затрагивает всех нас, мы должны задуматься об этом. В Коране сказано: пейте, кушайте, но не делайте расточительства. Аллах не любит расточительства. Мы начинаем подражать друг другу, начинается соперничество. Когда у людей есть возможность, они накрывают этот стол. У кого нет возможности, они также накрывают его. Берут деньги в долг, оформляют кредиты, а кто будет рассчитываться, когда у семьи впереди семь дней? — говорит Руслан Султанов.

По словам имама, многие боятся, что их осудят за то, что они не накрыли стол. А люди не должны думать об этом.

— В первую очередь, когда человек умирает, пророк говорил, что есть три вещи: и за эти вещи нужно держаться. Первое – это правильно омыть. Вот почему мы не задаем вопросов в этом, кто будет мыть, как мыть, где мыть? Второе – люди должны прийти на последнюю молитву с омовением и присутствовать на ней. Если человек умрет и на последней молитве будет стоять свыше 40 человек, ему будет ниспослана милость Аллаха. Почему мы это не обсуждаем? Мы приходим на поминки, курим, стоим, смотрим и всё. Почему утром не примем большое омовение и не придем, и не встанем на эту молитву? Вот об этом мы должны задуматься. И третье – это мужчинам правильно захоронить. Вот это наши три обязанности перед усопшим человеком, — сказал имам городской мечети.

В некоторых областях Казахстана уже начали принимать меры, чтобы сократить количество пышных поминальных обедов.

— По всем ресторанам есть одно поминальное меню и его никто не вправе поменять. Я призываю к этому наших горожан, взяться за это, сплотиться, сделать выводы и принять решение. Пусть каждый начнёт с себя. Это будет большая помощь для тех, кто испытал утрату близкого человека. В среднем на поминки для 400 человек в кафе стоит 2 миллиона тенге. Это немаленькая сумма. Люди помогут, но это не оправдается. У семьи есть 7 дней, 40 дней, нужно ещё поставить надгробие, — говорит Руслан Султанов.

Также он отметил, что сейчас люди соревнуются даже в установках могил. Делают их из дорогого кирпича.

— Мы должны придерживаться правил духовного управления мусульман. На могиле должен стоять памятник и всё. И хоть он бедный, хоть богатый, должно быть всё одинаково. Когда мусульманин уходит из этой жизни, он кроме 20 метров ткани с собой ничего не заберёт, — заключил имам.

Поминки у православных

Игумен Дорофей отметил, что на поминальном столе у православных по обычаю обязательно должна стоять кутья. Это сваренная пшеница с мёдом, напоминание о райских духовных наслаждениях. Поминальные обеды нужно делать по возможности. Если есть средства, то нужно накормить больше нуждающихся. Самое главное чтобы люди молились и подавали милостыню.

— Поминовение усопших — это важный момент в духовной жизни человека. Когда человек уходит из жизни, представляется перед Богом, мы за него молимся и подаём милостыню. Мы должны это делать прежде всего. Вот эти самые трапезы, которые мы устраиваем, их значение имеет, чтобы люди сообща помолились и подали милостыню, а в каком размере она будет и сколько мы потратим денег, это не имеет никакого значения. Все должно быть в мерных количествах. Конечно же православных христиан должны отличать скромность и умеренность, тем более, что иногда в поминальные дни попадается пост. В пост мы придерживаемся строго постановлений и канонов, где трапеза тоже скромная. Если поминальный обед в пост, значит еда должна быть постная, — рассказал игумен Дорофей.

Также игумен Дорофей отметил, что на поминальные столы ставить алкоголь недопустимо. Есть традиция, когда умирает близкий человек, родственники носят траур и в это время не устраивают пиршества и праздники.

— Мы должны в жизни совершать больше добрых дел и не забывать, что всем нам предстоит встретиться лицом к лицу с Богом. И как христиане мы должны бояться не перехода из одной жизни в другую, а самого главного — греха. Есть много всяких суеверий, связанных с похоронами: ставят стакан с хлебом — это всё языческое. Мы должны поставить иконку, зажечь свечку или лампадку и молиться за усопшего, — говорит игумен.

Священнослужитель отметил, что не важно какое количество людей пришли проститься с усопшим, а главное качество. Если даже двое или трое помолятся за усопшего, то это будет много значить перед Богом.

— Когда человек умирает обычно покупают набор для покойника, где есть церковное покрывало, которое означает что усопший находился под покровом церкви. Также крестик, напоминание что он последователь Христа. Кладут на лоб венчик. Как правило хоронят на третий день, потом 9 дней, 40 дней и годины, — пояснил игумен Дорофей.

Священнослужитель напомнил, что в году есть поминальные родительские дни, когда также можно поминать усопших.



