По данным Министерства здравоохранения, благодаря этому шанс на жизнь получили сразу несколько пациентов.

Жительницу региона 1976 года рождения доставили в больницу в тяжёлом состоянии с инсультом и обширным кровоизлиянием в мозг. Несмотря на усилия врачей, спасти пациентку не удалось – на третий день зафиксировали смерть мозга.

После юридических процедур и согласия семьи врачи приняли решение передать её органы на трансплантацию. Изъяли сердце, печень и почки. Сердце экстренно отправили в Шымкент девушке, которая находилась в критическом состоянии. Печень и почки доставили в Астану, где их пересадили другим пациентам.

Операция стала возможной благодаря слаженной работе Жамбылской многопрофильной областной больницы, Республиканского центра по трансплантации, медавиации и ведущих клиник страны: Центра сердца UMC, Национального научного онкологического центра и шымкентского Центра сердца.

Семье донора выразили благодарность за смелое решение, которое позволило спасти жизни другим.

Фото: pixabay.com