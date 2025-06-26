За последние несколько лет в Казахстане почти втрое выросло число граждан, состоящих на диспансерном учёте с диагнозом «бесплодие», передает аналитический портал FinProm.

Согласно информации Министерства здравоохранения РК, в 2019 году таких пациентов было около 10 тысяч, а к середине прошлого года — уже 29,2 тысяч. Причём основную часть из них (29,1 тыс.) составляли женщины. По официальным данным, в июне 2024 года на учёте по бесплодию в Казахстане состояли всего 102 мужчины. Эти сведения приводятся в докладе «Казахстанские семьи — 2024», подготовленном специалистами Казахстанского института общественного развития (КИОР).

Динамика по годам позволяет сделать вывод: наибольший прирост числа состоящих на учёте зафиксирован в 2021–2022 годах. Тогда число официально зарегистрированных случаев бесплодия увеличилось на 51,8% и 49,7% соответственно. Это не означает, что в стране стало больше людей с диагнозом «бесплодие». Такая статистика в первую очередь связана с запуском государственной программы «Аңсаған сәби», в рамках которой бесплодным парам выделялось около семи тысяч квот на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). По закону, чтобы получить доступ к этой дорогостоящей процедуре за счёт бюджета, женщинам и мужчинам необходимо подтвердить диагноз и встать на учёт. Ранее многие из этих пациентов проходили диагностику и лечение на платной основе в частных клиниках.

Авторы доклада из КИОР указывают и на другую возможную причину резкого роста числа женщин, вставших на учёт с диагнозом «бесплодие». В частности, на статистику повлияли ограничения доступа к медицинской диагностике в период пандемии. После окончания локдаунов обследование прошли те, кто откладывал этот вопрос до лучших времён.

По регионам ситуация существенно различается. В мегаполисах и областях с высокой численностью населения зарегистрировано больше случаев постановки на учёт, что может свидетельствовать о большем числе прошедших диагностику. Лидирует Алматы — там к середине прошлого года на учёте с диагнозом «бесплодие» состояли 4,2 тысяч пациентов. На втором месте — Астана с показателем 2,6 тысяч человек, на третьем — Жамбылская область, где на диспансерном учёте с такими репродуктивными проблемами зарегистрированы 2,5 тысяч казахстанцев.

Распределение мужчин, состоящих на учёте, по регионам крайне неравномерно и не может служить объективным показателем репродуктивного здоровья в мужской части населения. Так, в Жамбылской области на учёте состоят 39 мужчин, тогда как в Туркестанской, где население почти вдвое больше, — всего 3. В ряде регионов, таких как Северо-Казахстанская, Жетысуская и Павлодарская области, а также в Астане, данные о численности мужчин, состоящих на учёте с диагнозом «бесплодие», вовсе отсутствуют.

Сколько ещё мужчин получают консервативное лечение бесплодия в частных клиниках? Такая статистика не ведётся. А сколько и вовсе избегают медицинского обследования? О серьёзных барьерах в лечении мужского бесплодия, связанных с менталитетом и несознательным отношением к собственному здоровью, не раз говорили в интервью ведущие репродуктологи и урологи страны.

