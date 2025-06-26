Общий объем инвестиций в проект составил более 130 миллиардов тенге, из которых 117 миллиардов — это прямые вложения от KIA.
– Мы не просто создаем рабочие места, а формируем современную производственную культуру. На первом месте – люди, – говорит Тулетаев. – Особый акцент делается на привлечение местных кадров. Жители Костаная, Тобыла, Рудного и близлежащих населенных пунктов активно вовлекаются в проект. Для них предусмотрен трансфер до завода, чтобы обеспечить комфортный и безопасный путь на работу.
На базе предприятия откроется учебный центр, где сотрудники будут проходить обучение по корпоративным стандартам KIA. Это даст возможность не только освоить профессию, но и построить карьеру внутри компании.
Для работников внедрена система поощрений: бесплатное питание, корпоративные скидки, регулярные мероприятия и т.д.
Тем не менее, представитель завода KIA подчеркнул, что компания сталкивается с кадровым дефицитом.
– Мы готовы принимать людей без опыта и обучать их с нуля. Главное – желание работать и развиваться, – подчеркнул Тулетаев.