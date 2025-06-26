Как рассказал директор по развитию и поддержке бизнеса автомобильного завода KIA Ерлан Тулетаев, производственные линии уже готовы к выпуску моделей MQ4 и NQ5, а в декабре 2026 года планируется запуск третьей модели в формате CKD.

С 1 октября в Костанае начнётся выпуск 70 тысяч автомобилей KIA в год

Общий объем инвестиций в проект составил более 130 миллиардов тенге, из которых 117 миллиардов — это прямые вложения от KIA.

– Мы не просто создаем рабочие места, а формируем современную производственную культуру. На первом месте – люди, – говорит Тулетаев. – Особый акцент делается на привлечение местных кадров. Жители Костаная, Тобыла, Рудного и близлежащих населенных пунктов активно вовлекаются в проект. Для них предусмотрен трансфер до завода, чтобы обеспечить комфортный и безопасный путь на работу.

На базе предприятия откроется учебный центр, где сотрудники будут проходить обучение по корпоративным стандартам KIA. Это даст возможность не только освоить профессию, но и построить карьеру внутри компании.

Для работников внедрена система поощрений: бесплатное питание, корпоративные скидки, регулярные мероприятия и т.д.

Тем не менее, представитель завода KIA подчеркнул, что компания сталкивается с кадровым дефицитом.