В Астане 39-летнюю женщину подозревают в мошенничестве.

Она обманом завладела более 460 тысячами тенге. По данным следствия, женщина предложила потерпевшей участие в международном конкурсе для детей, который якобы должен был пройти за границей.

Она рекламировала свои услуги в социальных сетях, где и познакомилась с жертвой. Чтобы придать истории больше правдоподобности, в схему была вовлечена еще одна женщина — посредница, которая находилась за границей.

После перевода денег связь с организаторами прекратилась. Потерпевшая обратилась в полицию.

Во время расследования личность подозреваемой установили. Женщина находится под подпиской о невыезде, идёт досудебное расследование. Правоохранительные органы призывают граждан быть внимательными и не доверять незнакомцам в интернете, особенно когда речь идет о переводе денег.

Фото: pexels.com