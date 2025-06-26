Алаяқтықтың түрлері мен олардан сақтану жолдары туралы түсіндіру жұмыстары жүйелі түрде жүргізіліп жатқанына қарамастан, жыл басынан бері өңірде 1158 алаяқтық фактісі тіркелді.
Оның ішінде 996 интернет арқылы жасалған қылмыстар қатарын толықтырды деп ішкі істер министрлігі хабарлайды. Тәртіп сақшылары алаяқтардың басты мақсаты – айла-амал арқылы азаматтардың ақшасын алдау жолымен иемдену екенін еске салады.
Осындай жағымсыз жағдайларға тап болмас үшін полиция қызметкерлерінің мына кеңестерін ұстаныңыз:
- банк пен ұялы байланыс операторларынан келген SMS-кодтарды ешкімге айтпаңыз;
- жеке деректеріңізді, банк карталарыңыз бен шоттарыңыз туралы ақпаратты бөгде адамдарға жібермеңіз және жария етпеңіз;
- банктік картаңызды ешкімге бермеңіз және бейтаныс адамдардан атыңызға ақша аударымдарын қабылдамаңыз;
- интернет-дүкендерден тауар не қызмет аларда сол дүкеннің беделі мен пікірлерін тексеріңіз;
- есіңізде болсын: құқық қорғау органдарының немесе банктердің қызметкерлері ешқашан сізден транзакция жасауды немесе телефон арқылы жеке мәліметтерді сұрамайды;
- қаржы операцияларын жасамас бұрын, ақпараттың дұрыстығын міндетті түрде тексеріңіз;
- үйге өзіңіз шақырмаған бейтаныс адамдар келген жағдайда есік ашпаңыз;
- Олар кім болып таныстырса да, абай болыңыз;
- бейтаныс адамдарға ақша бермеңіз және ақшаны ұсақтап беріп не айырбастап беруге келіспеңіз;
- өзін сауда фирмаларының өкілімін деп таныстырған адамдардан азық-түлік, тұрмыстық техника немесе дәрі-дәрмек сатып алмаңыз.
Осы қарапайым ережелерді сақтау арқылы сіз алаяқтардың құрбаны болу қауіпін едәуір азайта аласыз.