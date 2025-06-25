Мужчине уже отказали в двух судах. Он намерен отстаивать свои интересы в Верховном суде.

В редакцию «МГ» обратился житель Уральска Бауржан Абраев. В августе 2023 года он купил новую Hyundai i30 PDe в салоне «Жайык Hyundai Motors». Покупка ему обошлась в 10,4 миллиона тенге, 1 миллион из которых он внес в качестве первоначального взноса, остальное оформил в кредит. Мужчина говорит, что при покупке он не заметил каких-либо недостатков в автомобиле, однако через месяц в двигателе появился шум. Он немедленно обратился к продавцу.

– В салоне визуально осмотрели машину и сказали поездить еще и понаблюдать. Через какое-то время вышла из строя печка. Оказалось, что произошла потеря уровня антифриза. Чтобы не испортить мотор, я долил два литра антифриза и поехал на техобслуживание. Открываем капот - антифриза снова нет. Они вновь визуально посмотрели, снова сказали поездить. Я уехал, примерно через четыре тысячи километра пробега антифриз вновь исчез. На этот раз я оставил машину в салоне на полный осмотр. Мне дают заключение, что устранили неполадки, поменяли деталь и снова попросили забрать машину на тест. Я сначала отказался, но потом согласился. В этот же день я попадаю в ДТП, в меня врезается другая машина, но повреждения там были незначительные. Я - пострадавшая сторона, мне возмещают ущерб по страховке. Месяца через два я снова еду в автосалон, утечка антифриза не прекращается. Кроме того, когда я газовал, с глушителя начал идти пар. Это говорит о микротрещине. Методом «тыка» они делают ремонт, - рассказал мужчина.

По словам Бауржана Абраева, он предлагает провести независимую экспертизу, однако в салоне ему сказали, что при привлечении третьих лиц, гарантийное обслуживание будет снято. После этого мужчина предлагает обменять эту машину по программе Trade-In. При этом Абраев говорит, что ни в коем случае не претендовал на новую машину, ему достаточно было получить машину этой же марки, но ему предложили авто китайского производства. Все это время машина находится в автосалоне. Не придя к единому мнению, Бауржан Абраев написал досудебную претензию, а позже подал иск в суд.

Мужчина просил расторгнуть договор купли-продажи автомобиля, взыскать с продавца основную сумму задолженности, а также взыскать с продавца моральную компенсацию в 500 тысяч тенге.

Из материалов дела следует, что ТОО Hyundai Auto Kazakhstan не согласился с иском, указав, что неисправности в автомобиле, которые отражены в заказ-нарядах были устранены и не являются основанием для требования о расторжении договора, поскольку такие неисправности устраняются в рамках гарантийного обслуживания.

– Истец, подписав договор и приложение к нему, согласился с условиями гарантии и сервиса автомобиля, а стороны свободны в заключения договора и в определении его условий. Просили в иске отказать. Товарищество с ограниченной ответственностью «Жайык Hyundai Motors» направило в суд отзыв, где просило в иске отказать, мотивируя тем, что между Абраевым и продавцом был оформлен договор купли продажи автомобиля, истец при получении автомобиля и при подписании акта приемки никаких претензии к продавцу по поводу качества и комплектации принимаемого автомобиля не имел. Со стороны дилерского центра были проведены все ремонтные работы в рамках гарантийного обслуживания, что касается сроков ремонта на которые ссылается истец в своем иске, то неоднократные задержки произошли из-за запрета истца на выполнение манипуляции с двигателем автомобиля, без которых невозможно было устранить неполадки с системой охлаждения, а именно утечкой охлаждающей жидкости (антифриза), - говорится в материалах дела.

Также в решении суда говорится, что покупатель вправе требовать замены некачественного авто исключительно в случае, когда официальный дилер Hyundai подтвердит существенные нарушения требований к качеству автомобиля.

Отметим, суд назначил экспертизу, из заключения которой следует, что в автомобиле установлены следующие дефекты: трещина стекла задней двери и некорректная работа двигателя. Дефекты являются существенными и неустранимыми недостатками и двигатель подлежит замене. Однако суд посчитал, что указанный в заключении специалиста вывод в виде «двигатель подлежит замене» является устранимым и связан с качеством работ производителя автомобиля, что в свою очередь не является основанием для расторжения договора купли–продажи автомобиля. Кроме этого, суд посчитал, что истец не представил доказательства того, что выявленные недостатки товара являются неустранимыми и делают невозможным использование авто.

Таким образом, суд отказал Бауржану Абраеву в расторжении договора, взыскании суммы и неустойки, возмещении морального вреда. Мужчина подал апелляционную жалобу, однако там решение суда первой инстанции оставили без изменений. Теперь он намерен отстаивать свои интересы в Верховном суде.