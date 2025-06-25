В Уральске полиция остановила противоправные действия группы охранников ночного клуба. Вместо защиты посетителей, сотрудники клуба регулярно избивали их. Полицейские задержали участников группы в ходе спецоперации. Задержания прошли не только в Уральске, но и в Алматы и Актау. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Все задержанные — из Западно-Казахстанской области. Четверо из них ранее уже имели проблемы с законом. Семь человек доставили в органы внутренних дел, из них восемь поместили в изолятор временного содержания. Их задерживали сотрудники УБОП и бойцов спецподразделения.

Охранники без причины регулярно применяли силу против посетителей, нанося им травмы, включая тяжелые. Большинство пострадавших не обращались в полицию, опасаясь давления и мести со стороны нападавших. Против подозреваемых завели уголовные дела за нанесение тяжкого вреда здоровью двум или более людям, а также за групповое хулиганство.

Во время обыска у нападавших нашли семь радиостанций, включая одну для служебной связи полиции, ножи, перцовый баллончик и бейсбольная бита. Также обнаружено около десяти автомобильных номерных знаков, предположительно из ближнего зарубежья.