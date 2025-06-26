В регионе наблюдается дефицит сжиженного газа.

На уральских АНПЗ наблюдаются очереди. Так, если на одних заправках сжиженного газа нет или он отпускается по талонам, то на других, где топливо в наличии имеется, придется отстоять немалую очередь.

— Из года в год одна и та же картина. Очереди за газом. Почему страна не может своих граждан обеспечить топливом?! – возмущаются водители в очереди.

Как выяснилось, в управлении энергетики и ЖКХ ЗКО о проблеме знают и уверены, что она решится в самое ближайшее время.

По словам руководителя управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Мираса Мулкая, согласно плану поставок сжиженного нефтяного газа на 2 квартал 2025 года для области на июнь предусмотрено 3545 тонн из ресурсов ТОО «Жаикмунай». План выполнили на 100%.

Между тем, с 14 июня по 24 июля 2025 года проводится планово-предупредительный ремонт Павлодарского нефтехимического завода, в связи с чем министерством энергетики часть регионов перераспределены на заводы по территориальному признаку.

Так, 21 июня для покрытия потребности в регионе дополнительно выделено 324 тонны сжиженного нефтяного газа из ресурсов ТОО «Жаикмунай». 23 июня еще 468 тонн СНГ дополнительно выделили из ресурсов АО «СНПС-Актобемунайгаз». Он придет в область по железной дороге.

— В настоящее время начата отгрузка дополнительных объемов в адрес субъектов области. На сегодня запланировано отгрузить порядка 200 тонн. Также «СНПС-Актобемунайгаз» на 26 июня запланирована погрузка семи вагонов или 256 тонн в Западно-Казахстанскую область. В ближайшее время прогнозируется стабилизация ситуации на внутреннем рынке области, - сообщили в ведомстве.











