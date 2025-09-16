Как сообщили в Генеральной прокуратуре, за восемь месяцев 2025 года суды направили более двух тысяч осуждённых в места лишения свободы из-за нарушений порядка и условий пробационного контроля.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, за восемь месяцев 2025 года суды направили более двух тысяч осуждённых в места лишения свободы из-за нарушений порядка и условий пробационного контроля.

Надзорный орган усилил контроль за подучётными, которым назначили условные сроки, ограничение свободы, общественные работы и отсрочку наказания. При двух нарушениях или одном злостном служба пробации требует замены наказания лишением свободы.

– Согласно законодательству, если осуждённый дважды нарушает порядок отбывания наказания или совершает злостное нарушение, служба пробации обращается в суд с представлением о замене наказания лишением свободы. За восемь месяцев этого года суды удовлетворили такие представления в отношении 2354 осуждённых, – говорится в сообщении.

Так, осуждённая Мадраимова, состоявшая на учёте в службе пробации Карасайского района и приговорённая к трём годам и двум месяцам ограничения свободы с пробационным контролем, с 12 июня по 5 июля совершила шесть административных правонарушений: мелкое хулиганство, нарушение тишины, появление в общественных местах в состоянии опьянения и повреждение зелёных насаждений. Суд признал её действия систематическими нарушениями и назначил наказание в виде лишения свободы.

В рамках проекта «Цифровой надзор» для контроля подучётных пробации задействованы «смарт-камеры» в общественных местах. Только за летние месяцы они зафиксировали 209 нарушений, совершённых 92 подучётными.

Среди них: выход из дома в ночное время, посещение запрещённых мест, выезд за пределы административно-территориальной единицы. Виновные получили предупреждения о замене наказания, двоих уже отправили в колонии.

Фото: pexels.com