Обращение с призывом переименовать улицу в честь убитого 16-летнего Шерзата Полата правозащитник Мейрман Шекеев в своём Instagram.

–16-летний Шерзат погиб, пролив свою кровь. Улицы, где это произошло, сегодня носят названия Менделеева и Руставели. Оба этих имени — не казахские деятели, не люди, внёсшие вклад ни в Талгар, ни в Казахстан. Это наследие советской власти. Поэтому я предложил акиму Талгара, Арыстану Бауыруму, переименовать улицу Менделеева в честь покойного Шерзата. Он сказал, что постарается поддержать моё предложение, – поделился правозащитник.

Несколько дней назад в Талгаре прошёл годовой поминальный ас — казахская традиция проведения больших поминальных угощений — в память о 16-летнем Шерзате Полате.

4 октября 2024 года в Талдыкоргане прошёл суд по делу об убийстве 16-летнего подростка, погибшего от группы молодых людей. Суд длился два месяца. Девять человек получили сроки лишения свободы от 1,5 до 23 лет.



