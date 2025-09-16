Днём 17 сентября в Западно-Казахстанской области переменная облачность. Ожидается +27 градусов тепла.

Прогноз погоды для жителей ЗКО на 17 сентября

По данным РГП «Казгидромет», в области без осадков. Ночью + 10 градусов. Ветер северо-восточный: 14 м/с.

В Атырауской области малооблачно. Без осадков. Днём +27 градусов тепла. Ночью +13 градусов. Ветер северо-восточный: 14 м/с.

В Актюбинской области облачно с переменами. В дневное время без осадков. Ночью на юге и востоке области дождь. Днём +20 градусов, ночью +9. Ветер северо-восточный: 20 м/с.

В Мангистауской области переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха днём составит +25 градусов, ночью +13. Ветер северо-восточный: 14 м/с.

Фото: pixabay.com