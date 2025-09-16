Небольшое исследование показало: отечественные товары есть, но выбор чаще падает на импорт.

В послании народу президент Казахстана назвал «постыдной» зависимость нашей страны от импорта продуктов. Он отметил, что отечественные предприниматели получают меньше господдержки, чем конкуренты из ЕАЭС, и поэтому проигрывают им даже на внутреннем рынке. Токаев поручил правительству сократить зависимость от импорта, подчеркнув, что стопроцентное самообеспечение не нужно и невозможно. Между тем, по данным Бюро нацстатистики, в первой половине года из 18 основных видов продуктов по восьми обеспеченность оказалась ниже 90%.

Журналисты «МГ» решили провести небольшое исследование и узнать: какие продукты чаще всего оказываются в холодильниках жителей Уральска? Оказалось, что большинство привычных нам продуктов привозят из России и Беларуси.

Не секрет, что Западно-Казахстанская область граничит сразу с пятью российскими регионами. Такая близость влияет и на прилавки: быстрее и дешевле везти продукцию от соседей. Однако нельзя не отметить — производство в самой стране растёт с каждым годом, и на полках появляется всё больше казахстанских марок.

Мы попросили уральцев показать, какие продукты они покупают и едят ежедневно.

Фото участника исследования

Первый холодильник.

Здесь явно лидирует привозное. Из местного — только молоко, томатная паста, сливочное масло, колбаса, яйца и шпроты.

Сливки 33% — Брянский молкомбинат (РФ).

Сыры — преимущественно российские.

Сгущёнка — Йошкар-Ола (РФ).

Консервы — Белгород, корнишоны — Астрахань.

Второй холодильник.

Картина похожая.

Сыры — Брянская область (РФ) и Беларусь.

Сливки — Свердловская область (РФ).

Майонез и соусы — также российские.

Из местного — йогурт, а также торт на заказ, для которого использовали сливки казахстанского производства.

Третий холодильник.

Молоко — Энгельс и Ижевск (РФ).

Соусы — Нижневартовск (РФ).

Хлеб Harrys тоже привозят из России.

тоже привозят из России. Овощи — местные, сок «Piko» и колбаса — казахстанские.

Хотя на полках мы часто видим российские и белорусские бренды, в Казахстане тоже производят многое. Уже сегодня в стране выпускают молоко, яйца, мясные изделия, овощи, подсолнечное масло, соки, хлеб и кондитерские изделия. Постепенно расширяется и ассортимент йогуртов, сыров, колбас. Однако потребитель по привычке тянется к «привозному» — то ли из-за давних торговых связей, то ли из-за недоверия к качеству отечественного.

Наш небольшой эксперимент показал: большинство холодильников уральцев заполнено продуктами из России и Беларуси. При этом аналоги многих позиций уже производятся в Казахстане. У отечественного производителя есть все шансы занять нишу — вопрос лишь в масштабах, доступности и доверии потребителей. И чем активнее будет развиваться местная пищевая промышленность, тем меньше мы будем зависеть от импорта.

Фото участника исследования