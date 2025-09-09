А пока в потреблении у народа находится 21-25% готовой импортной продукции.

В послании народу президент Казахстана назвал «постыдной» зависимость нашей страны от импорта продуктов. Он отметил, что отечественные предприниматели получают меньше господдержки, чем конкуренты из ЕАЭС, и поэтому проигрывают им даже на внутреннем рынке. Яркий пример — производство молочной продукции. Касым-Жомарт Токаев поручил правительству сократить зависимость от импорта, подчеркнув, что стопроцентное самообеспечение не нужно и невозможно.

Между тем, по данным Бюро нацстатистики, в первой половине года из 18 основных видов продуктов по восьми обеспеченность оказалась ниже 90%. Среди них:

сахар – 31%,

сыр и творог – 53%,

мясо птицы – 75%,

макароны – 77%,

сливочное масло – 85%,

подсолнечное масло – 85%,

свинина – 87%,

рис – 87%.

В то же время по мясу овец и коз, гречке, хлебу, пшеничной муке, конине, кефиру, яйцам и говядине обеспеченность близка к 100%. Важно учитывать, что в статистике речь идёт только о готовой продукции. Например, при производстве сахара не отражается, что само сырьё часто импортируется.

По данным Нацбанка, за последние пять лет доля импортных продуктов в потреблении держится на уровне 21–25%. Почти половина импорта приходится на Россию (46% в 2024-2025 годах), из-за чего цены в Казахстане зависят от рубля и ситуации на российском рынке. Особенно уязвимы сахар, молочные продукты, кондитерка и алкоголь. Тема снижения импортозависимости обсуждалась и в правительстве. Планируется, что к 2028 году Казахстан сможет полностью обеспечивать себя основными продуктами питания.









