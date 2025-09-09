В Уральском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении жителя Уральска. Его обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью. По данным пресс-службы областного суда, инцидент произошел 22 июня этого года.

Подсудимый находился в квартире у своей сожительницы, где они совместно распивали спиртные напитки. Позже у них произошел словесный конфликт. Мужчина, осознавая опасность своих действий, прокусил левую ушную раковину потерпевшей.

Однако в суде женщина просила не лишать его свободы. Сам подсудимый вину признал и полностью раскаялся в содеянном.

Суд признал его виновным в совершении и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.