Огонь вспыхнул на территории приусадебных построек в селе Шиликти Шалкарского района Актюбинской области, сообщает МЧС. Площадь возгорания составила 479,5 м2.

— Пожар полностью ликвидировали. Пострадавших нет. В результате четыре жилых дома и один сарай были защищены от пожара и спасены, – сообщил начальник ОЧС Шалкарского района Рауан Князов.

Пожар тушили 19 человек, три единицы техники и один пожарный поезд. На месте происшествия работали силы и средства ДЧС, пожарный пост «Шілікті» «Ауыл құтқарушылары», добровольное противопожарное формирование «Тоғыз».