Участники экологического движения Jetour Ecocrew провели выездную акцию по очистке берега реки Или. В результате субботника было собрано более 50 мешков мусора, которые организованно доставили в Мусоросортировочный комплекс для дальнейшей переработки.

В акции приняли участие владельцы внедорожников Jetour T2, в том числе и лидеры мнений Руслан Ибрагимов и Руслан Муканов, а также сотрудники дистрибьюторской компании Jetour Qazaqstan, входящей в состав казахстанской автомобильной группы Allur.

Перед началом мероприятия участники прошли инструктаж по технике безопасности и основам раздельного сбора отходов. Организаторы обеспечили всех необходимыми средствами: перчатками, мешками и схемой разметки зон уборки. Основное внимание было уделено наиболее загрязненным участкам, активно посещаемым отдыхающими.

– Наша семья любит путешествовать, поэтому мы выбрали такой внедорожник – он позволяет самостоятельно открывать красоты Казахстана. Таких как мы, много и хочется, чтобы каждый был ответственен за свой отдых и старался сохранять природу в ее первозданном виде, чтобы и будущие поколения могли ею наслаждаться, – рассказал участник акции Аман, владелец Jetour T2.

– Маленькие шаги множества людей дают большой результат: вместе мы можем сохранить чистоту любимых мест и сделать путешествия более ответственными. Благодарим всех, кто присоединился к акции на Или, и призываем алматинцев и гостей города соблюдать простые правила – забирать мусор с собой и бережно относиться к природной инфраструктуре, – подчеркнула представитель Jetour Qazaqstan Айгуль Жаминова.

Как отмечают в компании, Jetour Ecocrew – это не просто одноразовая инициатива, а постоянное экологическое сообщество, объединяющее автолюбителей и неравнодушных к природе людей.