День рождения города будут праздновать весь месяц.

Заместитель акима города Аслан Тапишев сообщил, что празднования Дня города будет проходить весь сентябрь. В планах провести более 50 мероприятий. Одним из самых масштабных мероприятий станет открытый чемпионат Западно-Казахстанской области по байге «Жайық жүйрігі-2025» на разные дистанции, который пройдет 14 сентября в 10:00 на ипподроме в микрорайоне Акжайык.

Также 11 сентября в 19:30 во дворце культуры «Атамекен» состоится творческий вечер поэта Даурена Шамуратова. 12 сентября в 18:00 на площади Первого Президента будет молодежный фестиваль «Oral Jastary», а в 19:30 в сквере Жубана Молдагалиева пройдет литературно-поэтический вечер «Түнгі кітапхана».

Среди крупных культурных мероприятий:

16 сентября в 20:00 в амфитеатре Западно-Казахстанского центра культуры и искусства имени Кадыра Мырза Али — вечер классической музыки «Әуенге толы Ақжайық түні»,

в 20:00 в амфитеатре Западно-Казахстанского центра культуры и искусства имени Кадыра Мырза Али — вечер классической музыки 18 сентября в 11:00 во Дворце культуры молодежи — областной айтыс школьников «Тартынбай сөйлер асылмын»,

в 11:00 во Дворце культуры молодежи — областной айтыс школьников 18 сентября в 20:00 на площади Абая — песенный фестиваль «Әсем өлкем – Ақжайық», посвященный произведениям местных поэтов и композиторов.

Весь сентябрь в городе пройдут разные мероприятия: открытие новых социальных объектов, классные часы в школах, экскурсии, показы видеороликов, концерты и творческие вечера. Особое внимание уделят детским праздникам для ребят с особыми потребностями. Также запланированы спортивные турниры, экологические акции, ярмарки вакансий, семейные состязания и другие события для всех жителей.

На 19 сентября запланировано:

в 09:00 у «Салтанат сарайы» состоится открытие малой архитектурной формы «Анаға тағзым»,

у «Салтанат сарайы» состоится открытие малой архитектурной формы «Анаға тағзым», в 10:00 во Дворце культуры молодежи — форум деловых женщин «Еңбегі жанған арулар», а также на Арбате пройдет выставка местных товаропроизводителей «Сапалы өнім»,

во Дворце культуры молодежи — форум деловых женщин «Еңбегі жанған арулар», а также на Арбате пройдет выставка местных товаропроизводителей «Сапалы өнім», в 11:00 в спорткомплексе «Орал» — традиционный турнир по волейболу «Достык-Дружба»,

в спорткомплексе «Орал» — традиционный турнир по волейболу «Достык-Дружба», в 16:00 на площади Первого Президента — городской чемпионат по перетягиванию каната «ORAL CUP»,

на площади Первого Президента — городской чемпионат по перетягиванию каната «ORAL CUP», в 20:00 в парке культуры и отдыха — праздничный гала-концерт «Тарихқа тұнған саябақ».

20 сентября горожан ждёт открытие нового сквера на набережной Урала и новых зон отдыха в разных районах. В 20:00 начнётся гала-концерт «Туған қалам – Орал», а в 20:30 пройдёт награждение победителей экологического конкурса «Жасыл қала», конкурса «Лучший будущий специалист рабочих профессий» и авторов лучших творческих работ. Ко Дню города подготовлены специальные видеоролики. Их будут показывать на LED-экранах в центре, в аэропорту, на автобусных остановках и в соцсетях.