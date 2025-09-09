По данным аналитического портала ЕnergyProm, с января по июль 2025 года в стране произвели 5 тысяч тонн свежего хлеба — на 0,8% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Годом ранее объём выпуска уменьшился на 3,1%. В целом производство хлеба сокращается уже шестой год подряд. За пять лет объём выпуска свежего хлеба уменьшился на 18,6%, а за десятилетие — почти на треть.

Однако, по данным аналитиков, о нехватке хлеба речи не идёт. Так, по итогам января-июня этого года в стране выпекли 146,7 тысяч тонн пшеничного хлеба. При этом объём производства сократился сразу на 19,3%. Импорт показал рост на 7,6%.

Что касается цен, они также ожидаемо растут. Так, за август хлеб в Казахстане подорожал ещё на 0,6%. Не снижаются цены уже 56 месяцев подряд, а конкретно удорожание продолжается 6 месяцев кряду.

За год хлеб подорожал на 7,4%, а годом ранее был отмечен рост цен на 7,5%.

Удорожание хлеба было зафиксировано в 18 из 20 регионов РК. Наибольший рост цен наблюдался в Алматы и Алматинской области. Следом идут Костанайская и Акмолинская области. Наименее заметно цены выросли в Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях.

Удешевление хлеба было зафиксировано в двух регионах — Западно-Казахстанской и Туркестанской областях.

Зависит ли рост цен от вида хлеба? Заметнее всего за год подорожали пшеничный хлеб из муки высшего сорта и нарезные батоны. Ржано-пшеничный хлеб вырос в цене на 8,2%, а пшеничный хлеб из муки первого сорта — на 5,3%.

В июле текущего года в Казахстане средняя розничная цена на ржано-пшеничный хлеб составила 554 тенге за кг, против 495 тенге в июле 2024-го. Пшеничный хлеб из муки высшего сорта в среднем по стране стоил 429 тенге за кг (в июле 2024 года — 385 тенге), а пшеничный хлеб из муки первого сорта — 220 тенге за кг (годом ранее — 212 тенге).

Сокращение производства хлеба и объёмов реализации на внутреннем рынке пшеничного хлеба происходит на фоне уменьшения потребления хлеба в среднем на душу населения. Так, в 2024 году каждый казахстанец употребил в пищу 30,56 кг хлеба, из которых 27,6 кг пришлось только на пшеничный хлеб из муки первого сорта. За год объём потребления хлеба уменьшился на 2,7%, а годом ранее было отмечено сокращение на 5,2%.

По сравнению с жителями европейских стран казахстанцы потребляют заметно меньше хлеба. Так, наибольшее потребление хлеба на душу населения среди стран Европы было отмечено в Ирландии: сразу 77,31 кг — в 2,5 раза больше, чем в Казахстане.

Далее по потреблению хлеба среди стран Европы идут:

Германия (55,94 кг в среднем на душу населения);

Португалия (52,1 кг);

Румыния (51,79 кг);

и Нидерланды (51,56 кг).

Замыкает топ-10 европейских стран Чехия, где в 2023 году на одного жителя в среднем приходилось 40,79 кг хлеба.