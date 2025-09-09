В Каратобинский районный суд ЗКО обратился районный отдел ЖКХ. В своем иске госорган просил выселить из служебного жилья бывшего сотрудника и членов его семьи.

В судебном заседании установлено, что ответчик распоряжением акима от 20 марта 2020 года за №43 назначен на должность руководителя отдела государственных закупок. Постановлением акимата Каратобинского района от 20 марта 2020 года ему выдали жильё под пользование, при этом договор составлять не стали.

В апреле 2024 года мужчину освободили от занимаемой должности, однако выселяться из квартиры экс-чиновник не торопился.

В суде ответчик просил отказать в иске заявив, что у него на иждивении имеется несовершеннолетний ребенок, а другого жилья у него нет.

Решением Каратобинского районного суда иск отдела ЖКХ удовлетворён. Свое решение суд мотивировал тем, что по Закону в случае если служебное жилье было предоставлено в рамках трудовых отношений, то после расторжения трудовых отношений работник выселяется из служебного жилья со всеми членами семьи без предоставления другого жилища. Отдел ЖКХ также получил частное постановление за то, что не составил обязательный договор найма.

Решение суда не вступило в законную силу.